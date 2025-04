Lotta Scudetto Condò ribalta il pronostico Penso che il Napoli a questo punto sia la favorita l’Inter adesso dovrà…

Lotta Scudetto, Condò ribalta il pronostico: «Penso che il Napoli a questo punto sia la favorita, l'Inter adesso dovrà.» Le parole del noto giornalistaIntervistato in esclusiva dai microfoni di , Paolo Condò, ha parlato cosi della Lotta Scudetto:Chi è la favorita per la vittoria dello Scudetto?«Sai, forse il Napoli a questo punto. Abbiamo visto l'Inter come ha pagato questa sera anche. È una sequenza infernale di partite quelle che c'hanno i nerazzurri, poi soprattutto queste partite sono collegate l'una all'altra. Si dice sempre "vincere aiuta a vincere ma perdere aiuta a perdere". È il rovescio della medaglia, è chiaro che la delusione per la sconfitta di Bologna, probabilmente ha inciso anche sulla sconfitta di questa sera. adesso la prossima partita con la Roma – che è la più difficile di quelle che rimangono all'Inter – i nerazzurri adesso avrebbero bisogno magari di un paio di partite semplici in campionato per poter riprendere la rincorsa invece le capita subito quella più complicata.

