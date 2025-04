Lotta Scudetto Biglia non ha dubbi La serie A sta crescendo guardate l’Inter in semifinale di Champions Sul duello con il Napoli dico…

Lotta Scudetto, Biglia non ha dubbi: «La serie A sta crescendo, guardate l'Inter in semifinale di Champions! Sul duello con il Napoli dico.» Le parole dell'ex centrocampista

Secondo Lucas Biglia, il cammino europeo dell'Inter rappresenta un valore aggiunto per l'Intero calcio italiano. L'ex centrocampista argentino ha condiviso la sua opinione ai microfoni di Calcio Napoli 24, sottolineando l'importanza del percorso dei nerazzurri a livello internazionale e parlando del duello Scudetto con il Napoli.

LE PAROLE- «La serie A sta crescendo, questo è importante. l'Inter giocherà la semifinale di Champions ed è un punto di partenza per tutte le altre società. La Lotta per il campionato è bella, meglio così che una squadra che domina sulle altre. Mi sarebbe piaciuto vedere l'Atalanta più vicina, ma resta una bella Lotta tra Napoli e Inter.

