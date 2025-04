Lotta a Parkinson e Alzheimer L’intelligenza artificiale aiuta

L'intelligenza artificiale per diagnosticare in anticipo Alzheimer e Parkinson. L'Istituto neurologico Mondino ha partecipato alla ricerca per individuare i fattori più importanti per la diagnosi precoce. "Con algoritmi di machine learning avanzato – ha spiegato Antonio Malvaso (nella foto), ricercatore, specializzando in neurologia all'istituto neurologico Mondino di Pavia – abbiamo individuato i principali fattori predittivi per uomini e donne nello sviluppo di patologie neurodegenerative, approfondendo la comprensione di come il sesso influenzi lo sviluppo e la loro progressione. Il binomio uomo-macchina credo sia una strategia a nostro vantaggio".Il "gemello digitale", grazie sempre all'intelligenza digitale, è l'altra rivoluzione tecnologica. La 'copia' può essere usata per prevedere l'andamento della patologia e verificare virtualmente gli effetti delle cure prima di prescrivere i farmaci.

