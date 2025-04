L’orto di Papa Francesco è sempre più verde

Papa Francesco, lo scorso 21 aprile, si è aperto un momento assai concitato per la Chiesa che avrà degli effetti anche su una già instabile politica globale. Con il funerale di Jorge Mario Bergoglio, sabato 26 aprile, diciamo addio al capo di un governo – piccolo, ma ingombrante – che non ha mai nascosto le sue posizioni nette verso certi temi, compresi quelli ambientali. Durante i suoi dodici anni a governo della Chiesa cattolica, il Papa ha voluto occuparsi – in linea con le agende di molte altre nazioni – delle tematiche ambientali, culminando con una enciclica (un documento scritto dal Papa e rivolto a tutto il mondo con lo scopo di offrire spunti di riflessioni e orientare su certi temi) pubblicata nel maggio 2024, dal titolo “Laudato si’”, con lo scopo di fornire delle linee guida, a credenti e non, sulla cura del pianeta, definito come la casa comune. Linkiesta.it - L’orto di Papa Francesco è sempre più verde Leggi su Linkiesta.it Dalla morte di, lo scorso 21 aprile, si è aperto un momento assai concitato per la Chiesa che avrà degli effetti anche su una già instabile politica globale. Con il funerale di Jorge Mario Bergoglio, sabato 26 aprile, diciamo addio al capo di un governo – piccolo, ma ingombrante – che non ha mai nascosto le sue posizioni nette verso certi temi, compresi quelli ambientali. Durante i suoi dodici anni a governo della Chiesa cattolica, ilha voluto occuparsi – in linea con le agende di molte altre nazioni – delle tematiche ambientali, culminando con una enciclica (un documento scritto dale rivolto a tutto il mondo con lo scopo di offrire spunti di riflessioni e orientare su certi temi) pubblicata nel maggio 2024, dal titolo “Laudato si’”, con lo scopo di fornire delle linee guida, a credenti e non, sulla cura del pianeta, definito come la casa comune.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Papa Francesco, finalmente una buona notizia: cosa succede. La Sala Stampa vaticana ha informato i fedeli riguardo a una grande novità prevista per l’Angelus di domani. (Continua a leggere dopo la foto…) Leggi anche: Lutto nello sport italiano, l’ex campione trovato morto a letto Leggi anche: Andrea Prospero, la chat e l’ultimo video: cosa si scopre sull’amico Papa Francesco ricoverato, come sta A più di un mese dal ricovero per una polmonite bilaterale, giungono notizie positive ... 🔗tvzap.it

Nel giorno in cui il mondo si prepara a dare l’ultimo saluto a Papa Francesco, c’è chi ne custodisce con commozione il ricordo più umano e silenzioso. Monsignor Benoni Ambarus, vescovo delegato alla carità e alle carceri, racconta con voce rotta l’infinita dedizione del Pontefice per chi vive dietro le sbarre. «Fino a pochi giorni fa si trascinava con fatica nel carcere di Regina Coeli, solo per far sentire la sua voce accanto a chi viene dimenticato. 🔗thesocialpost.it

In un’atmosfera di profonda commozione, il mondo rende omaggio a una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa. Le porte della Basilica di San Pietro si sono aperte per accogliere la salma di Papa Francesco, esposta ai fedeli fino al 25 aprile. Questo evento solenne ha attirato l’attenzione di molti, ma un’immagine particolare ha catturato l’immaginazione di chi era presente e di chi seguiva da casa. 🔗thesocialpost.it

Terra santa | L’orto di Papa Francesco è sempre più verde; E’ morto Papa Francesco, venuto dalla fine del mondo per gli ultimi; Papa Francesco è morto; È morto papa Francesco. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia