Lookman via con lo scambio la doppia beffa per Juventus e Napoli

Alla terza stagione con la maglia dell'Atalanta, anche questa volta, Ademola Lookman risulta decisivo per i destini della Dea. Finora, 18 le reti in questa stagione, e su di lui i bergamaschi appoggiano le proprie chances di tornare nuovamente in Champions League, dopo aver accarezzato, per un po', anche il sogno dello scudetto.Lookman via con lo scambio: la doppia beffa per Juventus e Napoli – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Il nigeriano compone, insieme a Mateo Retegui, una delle coppie gol più efficaci del nostro campionato. Ma da tempo si parla del suo futuro, in tema di calciomercato. Inevitabile, del resto, che il suo profilo sia finito nel mirino di diversi club importanti, in Italia e non solo.

