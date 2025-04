Lookman Juventus il corteggiamento continua il club bianconero non molla il gioiello dell’Atalanta Gli ultimi aggiornamenti

Lookman Juventus, il corteggiamento continua: le novità sul futuro dell'attaccante dell'AtalantaGianluigi Longari, su Sportitalia.com, fa il punto sull'attacco in vista del calciomercato Juve della prossima estate. Le parole sulle possibili manovre dei bianconeri.Lookman – «Il restyling sarà totale anche in attacco, con l'uscita di Vlahovic e con i discorsi sottotraccia che hanno coinvolto già mesi addietro sia il sogno Osimhen che il corteggiatissimo Lookman ormai al termine del suo ciclo atalantino. Altro profilo seguito da vicino è quello di Lucca, destinato a cambiare maglia in estate dopo avere flirtato con un possibile cambio di maglia nel mese di gennaio».

di Redazione JuventusNews24Lookman Juventus, rivelazione di mercato sull'attaccante dell'Atalanta che piacerebbe ai bianconeri: qual è la situazione Sul proprio canale YouTube, Fabiana Della Valle ha così parlato dell'interesse del calciomercato Juventus per Ademola Lookman dell'Atalanta. LOOKMAN JUVENTUS – «Un altro centravanti che piace alla Juve, e per cui ci sono stati contatti con l'entourage, è Lookman dell'Atalanta.

Juventus-Atalanta 0-4 Marcatori: 29? rig. Retegui, 46? De Roon, 66? Zappacosta, 77? Lookman Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah (54? Alberto Costa), Gatti (54? Kalulu), Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Gonzalez (54? Mbangula), McKennie, Yildiz (46? Koopmeiners); Kolo Muani (75? Vlahovic). All. Thiago Motta A disp. Perin, Pinsoglio, Alberto, Veiga, Kalulu, Koopmeiners, Mbangula, Vlahovic. Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson (80? Samardzic), De Roon, ... Lookman

