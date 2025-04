Longari Juve occhi su Conte è il prediletto ma difficile strapparlo ad ADL

Longari: “Juve, occhi su Conte: è il prediletto, ma difficile strapparlo ad ADL” Il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, Gianluigi Longari, . L'articolo Longari: “Juve, occhi su Conte: è il prediletto, ma difficile strapparlo ad ADL” proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Longari: “Juve, occhi su Conte: è il prediletto, ma difficile strapparlo ad ADL” Leggi su Forzazzurri.net Sportitalia.com –: “su: è il, maad ADL” Il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, Gianluigi, . L'articolo: “su: è il, maad ADL” proviene da ForzAzzurri.net.

Ne parlano su altre fonti

di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, i bianconeri paiono aver individuato il sostituto di Kenan Yildiz in vista dell’estate: si tratta di un colpo a parametro zero! Il portale specializzato sul calciomercato fichajes.com apre uno scenario importante riguardante la Juve. Il club bianconero starebbe pensando di portare a casa le prestazioni di Raheem Sterling. L’inglese è l’obiettivo principale della Vecchia Signora, che sarebbe particolarmente interessato al giocatore ... 🔗juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Davide Dell’Erba Juve: piace il centrocampista classe 2004 in forza al Bayern Monaco! Chi è e qual è la situazione per la Next Gen Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Juve ha messo nel mirino Davide Dell’Erba per rinforzare la Juventus Next Gen in vista della prossima stagione. In forza nella seconda squadra del Bayern Monaco (21 presenze e 3 gol fin qui), Dell’Erba è un classe 2004 nato in Germania da genitori italiani. 🔗juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Mercato Juve, domani sera occhi puntati sul talento del Psv: in estate Giuntoli ha provato a portarlo a Torino. Il retroscena riguardante i bianconeri L’edizione odierna di Tuttosport ha svelato un interessante retroscena riguardante il mercato Juve in vista della partita in programma domani sera all’Allianz Stadium in Champions League contro il Psv. Stando a quanto si apprende dal quotidiano gli occhi dei bianconeri saranno puntati anche su Johan Bakayoko, ... 🔗juventusnews24.com

On fire in ritiro con Conte, ricordate Lorenzo Russo? È tornato al Napoli: oggi l'esordio; Longari: Juve, occhi su Conte: è il prediletto, ma difficile strapparlo ad ADL. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Longari: “Juve, occhi su Conte: è il prediletto, ma difficile strapparlo ad ADL” - ForzAzzurri.net - Sportitalia.com - Longari: "Juve, occhi su Conte: è il prediletto, ma difficile strapparlo ad ADL" Il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, ... 🔗forzazzurri.net

Longari (Sportitalia): "Juve, il mercato è già iniziato. L'apprezzamento nei confronti di Tonali..." - Gianluigi Longari, nel suo editoriale di Sportitalia, ha parlato di Juve: "In casa Juventus si continua a programmare un futuro che possa essere più competitivo rispetto al ... 🔗tuttojuve.com

Conte Juve: cosa c’è di vero dietro alle voci sull’allenatore. Realtà o no sul ritorno in panchina in estate? L’ultima rivelazione - Conte Juve: verità o no dietro alle voci sull’allenatore? Ecco cosa filtra sul ritorno in panchina in estate? L’ultima rivelazione Nel suo editoriale su Sportitalia, Gianluigi Longari ha parlato della ... 🔗juventusnews24.com