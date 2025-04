L’omaggio a Guerino Patani

Guerino Patani ha festeggiato ieri 108 anni insieme ai familiari. Presenti il tenente colonnello Pompeo Quagliozzi, il capitano Francesco Tessitore, il luogotenente Pasqualino Palmiero che hanno portato a Guerino il saluto e l'affetto dell'arma dei carabinieri, consegnandogli in dono, da parte del comando generale dell'Arma, Salvatore Luongo, una commovente lettera di auguri ed un oggetto con lo stemma dei carabinieri.Guerino, originario di Teramo, si è arruolato giovanissimo nell'Arma. Ha partecipato anche alla seconda Guerra Mondiale nel ruolo di corriere dal Brennero alla Sicilia, ha vissuto il rastrellamento tedesco delle Fosse Ardeatine nel marzo del 1944 e sempre a Roma ha partecipato alla lotta antifascista nel fronte clandestino di resistenza dei carabinieri.

