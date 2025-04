Ilgiorno.it - Lo stupratore delle escort. Incastrato da una protesi

"Una volta entrati in camera, ho chiuso la porta e lui si è appoggiato con le spalle alla porta chiusa della stanza e in quel momento mi ha detto che un amico di lui era già stato lì con altre due ragazze. Lui si è alzato la felpa bianca dalla parte anteriore e dai pantaloni ha estratto una pistola di colore nero. In questa circostanza, l’uomo maneggiava l’arma e me l’ha puntata contro". Inizia così il racconto choc di Martina (nome di fantasia),colombiana di 25 anni che alle 2.30 del 28 marzo si presenta all’ufficio denunce di via Fatebenefratelli per riferire di essere stata rapinata e violentata da un uomo poco più di ventiquattro ore prima nell’appartamento che condivide con altri inquilini in zona San Siro.Un racconto decisivo per consentire agli investigatori della Squadra mobile, coordinati dalla pm Rossella Incardona e dal dirigente Alfonso Iadevaia, di rintracciare una seconda vittima e di arrestare il presuntoseriale, il ventottenne gambiano Musa Ceesay.