Lo strano messaggio di Imamoglu dal carcere alla Germania Non fermi la vendita degli F 35 la Turchia non è solo Erdogan

carcere di Silivri quando martedì Istanbul è stata colpita dall’ennesimo terremoto che, questa volta, non sembra aver provocato vittime nonostante i danni a molti edifici sul Bosforo. Nell’istituto penale della megalopoli da un mese è imprigionato, assieme ad altri oppositori del regime del presidente Recep Tayyip Erdogan, anche il sindaco Ekrem Imamoglu. Attraverso i propri avvocati, il sindaco – accusato ad arte di corruzione essendo l’unico candidato alle presidenziali del 2028 indicato dai sondaggi in testa alle intenzioni di voto a danno di Erdogan che intende presentarsi ancora nonostante la Costituzione proibisca un terzo mandato- ha postato su X un lungo messaggio per i suoi milioni di sostenitori in costante crescita nonostante le purghe di Erdogan che hanno mandato dietro le sbarre decine di giovani turchi. Ilfattoquotidiano.it - Lo strano messaggio di Imamoglu dal carcere alla Germania: “Non fermi la vendita degli F-35, la Turchia non è solo Erdogan” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Hanno tremato pericolosamente le mura del famigeratodi Silivri quando martedì Istanbul è stata colpita dall’ennesimo terremoto che, questa volta, non sembra aver provocato vittime nonostante i danni a molti edifici sul Bosforo. Nell’istituto penale della megalopoli da un mese è imprigionato, assieme ad altri oppositori del regime del presidente Recep Tayyip, anche il sindaco Ekrem. Attraverso i propri avvocati, il sindaco – accusato ad arte di corruzione essendo l’unico candidato alle presidenziali del 2028 indicato dai sondaggi in testa alle intenzioni di voto a danno diche intende presentarsi ancora nonostante la Costituzione proibisca un terzo mandato- ha postato su X un lungoper i suoi milioni di sostenitori in costante crescita nonostante le purghe diche hanno mandato dietro le sbarre decine di giovani turchi.

Su questo argomento da altre fonti

Mara Favro, lo strano messaggio inedito e contraddittorio poco prima della scomparsa - A rivelare il contenuto del messaggio è un amico della donna, Carlo, col quale la 51enne era in contatto. L'uomo ha raccontato a "Chi l'ha Visto?" lo scambio via telefono avuto con Mara Favro che è in netta contrapposizione con quanto la donna invece avrebbe scritto a un altro amico nell'ultimo messaggio inviato appena poche ore dopo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Kimi Antonelli incredulo a fine gara in Cina, il messaggio in radio lo spiazza: “È strano” - Un messaggio radio del suo ingegnere di pista al termine della gara del GP della Cina della Formula 1 2025 ha spiazzato il giovane pilota Andrea Kimi Antonelli: non riesce a crede di esser stato scelto come pilota del giorno essendo arrivato solo 8°. Il team principal Mercedes nel post-corsa svela però l'arcano.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Grande Fratello: lo strano messaggio di Lorenzo per Shaila è un enigma per i fan, che chiedono aiuto a ChatGPT - Dopo settimane di silenzio, Lorenzo Spolverato ha prima fatto un appello a Shaila Gatta e poi ha scritto un testo poetico che sembrerebbe essere una dedica alla stessa Shaila. I fan cercano un'interpretazione al testo. Lorenzo Spolverato, dopo due settimane di silenzio, lo scorso mercoledì ha voluto fare un appello a Shaila Gatta e lo ha fatto attraverso il settimanale Chi. L'ex concorrente del Grande Fratello ha parlato apertamente del suo amore, raccontando la sofferenza che ha provato quando è stato lasciato in diretta. 🔗movieplayer.it

Lo strano messaggio di Imamoglu dal carcere alla Germania: “Non fermi la vendita degli F-35, la Turchia…. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Appello Imamoglu: "Restiamo uniti" - Lo lancia dal carcere Ekrem Imamoglu ... Perché troveremo sicuramente un modo per stare insieme!», ha detto Imamoglu in un messaggio trasmesso dai suoi avvocati su X. La principale forza ... 🔗ilgiornale.it

Imamoglu dal carcere di Silivri: "È in gioco la libertà della Turchia" - È il messaggio lanciato da Ekrem Imamoglu dal carcere di Silivri, dove da ieri si trova detenuto. Il sindaco di Istanbul ha ricevuto oggi la visita del presidente dei parlamentari del partito ... 🔗msn.com

Impedita la visita di una delegazione del Pse a Imamoglu in carcere - Dopo la visita nel carcere, la delegazione ha in programma ... delle primarie presidenziali del Chp". Lo ha affermato Imamoglu in un messaggio su X nel quale ha denunciato ancora una volta il ... 🔗ansa.it