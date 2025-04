Lo Stato sta salvando la storica catena italiana di grandi magazzini 10 milioni subito

La società Invitalia, controllata dal Ministero dell'Economia, ha annunciato un investimento da 10 milioni di euro per salvare la Coin, storica catena di grandi magazzini in difficoltà. L'operazione mira a evitare il licenziamento di 1.390 dipendenti impiegati nei 34 punti vendita diretti, situati soprattutto nel Nord Italia. Con l'investimento, Invitalia acquisirà una quota del 30,1% della società, fondata oltre un secolo fa da Vittorio Coin.Una situazione finanziaria delicataNel 2024 Coin ha registrato ricavi per 280 milioni di euro, ma anche debiti per 240 milioni, in parte rinegoziati nei mesi scorsi. Sono stati sottoscritti 330 accordi con i fornitori, che coprono circa il 60% dell'esposizione debitoria. Gli accordi servono a guadagnare tempo per consolidare i conti, ristrutturare i punti vendita e riequilibrare le spese.

