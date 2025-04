Lo spread tra Btp e Bund chiude a 1105 punti

spread tra Btp e Bund a 10 anni si ferma a 110,5 punti base contro i 109,8 della chiusura della vigilia. Il rendimento dei titoli italiani è al 3,57% e quello dei titoli tedeschi al 2,46 per cento. Quotidiano.net - Lo spread tra Btp e Bund chiude a 110,5 punti Leggi su Quotidiano.net Lotra Btp ea 10 anni si ferma a 110,5base contro i 109,8 della chiusura della vigilia. Il rendimento dei titoli italiani è al 3,57% e quello dei titoli tedeschi al 2,46 per cento.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lo spread tra Btp e Bund apre stabile a 114 punti - Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale tra i due titoli di Stato avvia la giornata a 114 punti. Il rendimento del decennale italiano scende al 3,99% dal 4% della vigilia. 🔗quotidiano.net

Lo spread Btp-Bund apre in leggero aumento a 108,8 punti - Lo spread tra Btp e Bund è in leggero aumento in avvio di giornata a 108,8 punti base dai 108 punti della chiusura di mercoledì. Invariato il il rendimento del titolo di Stato italiano a 10 anni, fermo al 3,45%. 🔗quotidiano.net

Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 109 punti - Lo spread tra Btp e Bund chiude a 109 punti, in rialzo rispetto ai 107 della chiusura di ieri e ai 106 dell'apertura odierna. Salgono anche i rendimenti con il decennale italiano al 3,52%. 🔗quotidiano.net

Lo spread tra Btp e Bund chiude a 110,5 punti; Lo spread tra Btp e Bund chiude a 110,5 punti; Lo spread tra Btp e Bund chiude in lieve calo a 113,3 punti; Lo spread tra Btp e Bund chiude stabile a 116 punti base. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Lo spread tra Btp e Bund chiude a 110,5 punti - Lo spread tra Btp e Bund a 10 anni si ferma a 110,5 punti base contro i 109,8 della chiusura della vigilia. Il rendimento dei titoli italiani è al 3,57% e quello dei titoli tedeschi al 2,46 per cento. 🔗ansa.it

Lo spread tra Btp e Bund chiude in lieve calo a 113,3 punti - Chiude in lieve calo a 113,3 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, esattamente al livello dell'apertura, contro i 116,6 punti della chiusura nella vigilia. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Spread in calo, cosa cambia per mutui e prezzi - Lo spread Btp-Bund è tornato a scendere. Nella mattinata di martedì 22 aprile 2025, il differenziale tra i titoli di Stato italiani a 10 anni (Btp) e quelli tedeschi equivalenti (Bund) si è attestato ... 🔗informazione.it