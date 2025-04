Lo sgarbo di Netanyahu per la morte di papa Francesco è una manovra anti Pizzaballa

Tgcom24.mediaset.it - Lo sgarbo di Netanyahu per la morte di papa Francesco: è una manovra anti-Pizzaballa? Leggi su Tgcom24.mediaset.it Le condoglianze ritirate e poi inviate tre giorni dopo alla Santa Sede danneggerebbero la corsa del patriarca di Gerusalemme alla successione, duro nei confronti dell'attuale governo e vicino a Gaza

L'articolo Israele, Hamas restituisce il corpo di Shiri Bibas: Netanyahu giura vendetta per la morte dei due bimbi

Fratelli e sorelle, cari cittadini di Israele, oggi siamo tutti uniti nel dolore insopportabile. Abbassiamo la testa per la pesante perdita dei nostri quattro ostaggi. Tutti noi soffriamo con un dolore che è mescolato a rabbia. Siamo tutti furiosi con le bestie di Hamas. Le quattro bare dei nostri cari ci obbligano, più che mai, a garantire, a giurare, che ciò che è accaduto il 7 ottobre non accadrà mai più. 🔗quotidiano.net

A Gaza è ripresa la guerra. È pesantissimo il bilancio di sangue non ancora definitivo dei nuovi raid aerei israeliani nella notte sull'enclave palestinese dopo che Benjamin Netanyahu accusato Hamas di "aver respinto tutte le offerte" dei mediatori per il cessate il fuoco.

Lo sgarbo di Netanyahu per la morte di papa Francesco: è una manovra anti-Pizzaballa? - Le tardive condoglianze del primo ministro israeliano Netanyahu per la morte di papa Francesco sono uno sgarbo alla corsa al pontificato di Pizzaballa? 🔗tgcom24.mediaset.it

