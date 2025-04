Lo sci paralimpico tra favola e realtà

A Maribor, in Slovenia, a febbraio si sono svolti i Mondiali di sci paralimpico. I risultati per l'Italia sono stati, ancora una volta, decisamente soddisfacenti: gli azzurri hanno chiuso al primo posto nel medagliere, davanti a Francia e Austria. Sei medaglie totali, un ottimo bottino considerando che si è dovuto rinunciare alle discese libere, ai super G e alle combinate. Oltre le medaglie, però, in questa edizione dei Mondiali di sci paralimpico è mancato tutto il resto: è mancata la neve, è mancata la comunicazione, è mancata la volontà di fare un passo avanti verso quello che sarà un momento importante per lo sport paralimpico, i Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026. In questo contesto, l'Italia si sta distinguendo, una volta tanto, come traino del movimento. Vale allora la pena provare ad analizzare, partendo proprio dai Mondiali di Maribor, quali sono le aspettative per lo sport paralimpico invernale italiano e quanto è stato fatto negli ultimi anni.

