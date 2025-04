LIVE Tour of the Alps 2025 tappa di oggi in DIRETTA gruppo compatto in queste prime battute

DIRETTA LIVE12.43 Ci sono quindici corridori che si sono staccati dal gruppo.12.41 Altro attacco nel gruppo, da capire se si concretizza.12.38 Mancano 98 km al traguardo.12.35 gruppo che rimane compatto al momento.12.31 Mancano 9 km a Lavant12.27 prime schermaglie nel gruppo, molteplici attacchi. Vediamo se la spunta qualcuno.12.24 Al momento la velocità media si aggira sui 20 km/h.12.21 Al momento a spingere nel gruppo c’è la Decathlon AG2R La Mondiale Team.12.18 I primi movimenti nel gruppoThe GRAND FINALE in Lienz is ON!#TotA #LIVEUphill pic.twitter.com/3aHaFE7dkt— Tour of The Alps (@TourofTheAlps) April 25, 202512.15 Come ricordato poc’anzi, la prima sezione sarà perlopiù pianeggiante.12.12 Ricordiamo brevemente la top nella classifica generale:Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) ieri è diventato il nuovo leader, precedendo l’australiano Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) ed il canadese Derek Gee (Israel – Premier Tech) . Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2025, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto in queste prime battute Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.43 Ci sono quindici corridori che si sono staccati dal.12.41 Altro attacco nel, da capire se si concretizza.12.38 Mancano 98 km al traguardo.12.35che rimaneal momento.12.31 Mancano 9 km a Lavant12.27schermaglie nel, molteplici attacchi. Vediamo se la spunta qualcuno.12.24 Al momento la velocità media si aggira sui 20 km/h.12.21 Al momento a spingere nelc’è la Decathlon AG2R La Mondiale Team.12.18 I primi movimenti nelThe GRAND FINALE in Lienz is ON!#TotA #Uphill pic.twitter.com/3aHaFE7dkt—of The(@ofThe) April 25,12.15 Come ricordato poc’anzi, la prima sezione sarà perlopiù pianeggiante.12.12 Ricordiamo brevemente la top nella classifica generale:Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) ieri è diventato il nuovo leader, precedendo l’australiano Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) ed il canadese Derek Gee (Israel – Premier Tech) .

