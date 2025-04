LIVE Paolini Boulter WTA Madrid in DIRETTA si comincia con l’azzurra al servizio

DIRETTA LIVE15-30 Scambio vissuto sulla diagonale del dritto chiuso dall’errore dell’inglese.15-15 Primo doppio fallo Boulter.15-0 Rovescio lungolinea vincente in contropiede della britannica.1-0 Game Paolini. Con un dritto inside in vincente l’italiana tiene la battuta d’apertura.40-15 Risposta di dritto vincente di Boulter.40-0 Rovescio in avanzamento e schiaffo al volo a segno per l’azzurra.30-0 Prima in kick e rovescio lungolinea vincente di Jasmine.15-0 In corridoio il rovescio dal centro dell’inglese.PRIMO SET11:04 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 3 minuti via all’incontro con la toscana al servizio.11:02 Accolte dall’applauso del pubblico fanno capolino sul Manolo Santana Stadium. Match dirottato dallo Stadium 3 a causa del forfait di Paula Badosa che ha lasciato spazio a Paolini-Boulter nell’arena dal maggior prestigio in assoluto dell’impianto madrileno. Oasport.it - LIVE Paolini-Boulter, WTA Madrid in DIRETTA: si comincia con l’azzurra al servizio Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Scambio vissuto sulla diagonale del dritto chiuso dall’errore dell’inglese.15-15 Primo doppio fallo.15-0 Rovescio lungolinea vincente in contropiede della britannica.1-0 Game. Con un dritto inside in vincente l’italiana tiene la battuta d’apertura.40-15 Risposta di dritto vincente di.40-0 Rovescio in avanzamento e schiaffo al volo a segno per.30-0 Prima in kick e rovescio lungolinea vincente di Jasmine.15-0 In corridoio il rovescio dal centro dell’inglese.PRIMO SET11:04 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 3 minuti via all’incontro con la toscana al.11:02 Accolte dall’applauso del pubblico fanno capolino sul Manolo Santana Stadium. Match dirottato dallo Stadium 3 a causa del forfait di Paula Badosa che ha lasciato spazio anell’arena dal maggior prestigio in assoluto dell’impianto madrileno.

