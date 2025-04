LIVE Paolini Boulter WTA Madrid in DIRETTA la n 6 del mondo affronta la solida giocatrice britannica all’esordio

DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno del WTA 1000 di Madrid tra Jasmine Paolini e la britannica Katie Boulter. Quarto confronto diretto tra le due con l’azzurra avanti 2-1. La vincente dell’incontro troverà al terzo turno una tra la polacca Magda Linette e la greca Maria Sakkari.Paolini, ventinovenne di Castelnuovo Garfagnana, arriva in Spagna da numero 6 del mondo dopo un avvio di stagione condizionato da alti e bassi. La toscana ha tuttavia colto brillantemente le semifinali in quel di Miami, torneo nel quale ha ceduto soltanto alla numero 1 WTA Aryna Sabalenka, ed è tornata subito protagonista sulla terra rossa issandosi fino al penultimo atto del torneo di Stoccarda.Dal canto suo Boulter, ventinovenne di Leicester (Inghilterra, Regno Unito), ha già calcato i campi di Madrid superando in tre parziali la ceca Siniakova. Oasport.it - LIVE Paolini-Boulter, WTA Madrid in DIRETTA: la n.6 del mondo affronta la solida giocatrice britannica all’esordio Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di secondo turno del WTA 1000 ditra Jasminee laKatie. Quarto confronto diretto tra le due con l’azzurra avanti 2-1. La vincente dell’incontro troverà al terzo turno una tra la polacca Magda Linette e la greca Maria Sakkari., ventinovenne di Castelnuovo Garfagnana, arriva in Spagna da numero 6 deldopo un avvio di stagione condizionato da alti e bassi. La toscana ha tuttavia colto brillantemente le semifinali in quel di Miami, torneo nel quale ha ceduto soltanto alla numero 1 WTA Aryna Sabalenka, ed è tornata subito protagonista sulla terra rossa issandosi fino al penultimo atto del torneo di Stoccarda.Dal canto suo, ventinovenne di Leicester (Inghilterra, Regno Unito), ha già calcato i campi disuperando in tre parziali la ceca Siniakova.

15-30 Lunga la difesa di dritto di Cristian. 15-15 Sbaglia un dritto da ottima posizione l'azzurra. 0-15 Attacca di dritto e fa punto Paolini. Serve subito il break. Paolini-Cristian 6-4! L'azzurra chiude tenendo la battuta a zero e conclude un set d'apertura inizialmente dominato, successivamente complicatosi notevolmente anche complici diversi errori della toscana.

0-15 Clamoroso vincente di rovescio di Samsonova. 0-4 Ace, a quindici una sorprendente Samsonova. 40-15 Gran slice di rovescio lungoriga della russa. 30-15 Largo di poco il cross di rovescio. 15-15 Dritto vincente in corsa dell'azzurra! 15-0 Strappa di dritto Jasmine. 0-3 Passa di rovescio Samsonova, numero della russa che vive in italia. 30-40 Risposta vincente di dritto Samsonova.

17:02 Un'ora e venti minuti di gioco per le azzurre necessarie a qualificarsi per i quarti di finale del WTA 1000 di Doha, che giocheranno nella giornata di giovedì 13 febbraio contro chi uscirà tra Panova/Strollar e Muhammad/Schuurs. 17:01 Paolini/Errani b. Eikeri/Niculescu 6-3, 6-2! 40-40 Prima il passante di dritto, poi il dritto in mezzo di Errani! Punto decisivo: match point.

