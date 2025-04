LIVE Paolini Boulter 6 1 WTA Madrid in DIRETTA l’azzurra domina il primo set

DIRETTA LIVE6-1 primo SET Paolini! Se ne va la risposta di rovescio dell’inglese. Dopo 29 minuti termina il primo parziale.40-15 DUE SET POINT Paolini! Solido dritto in uscita dal servizio di Jasmine.30-15 Si ferma sul nastro il rovescio di Boulter.15-15 Decolla il dritto difensivo della britannica.0-15 Non passa il dritto incrociato della toscana.5-1 DOPPIO BREAK Paolini! Se ne va il dritto lungolinea di Boulter. l’azzurra serve ora per il set.30-40 Secondo ACE consecutivo da destra della britannica.15-40 Due palle del doppio break Paolini. Scappa via il dritto in avanzamento di Boulter.15-30 ACE dell’inglese.0-30 Si spegne in rete la palla corta di rovescio della britannica.0-15 E’ lungo il rovescio in controbalzo di Boulter.4-1 Game Paolini. Con un ottimo dritto inside in Jasmine riesce a confermare il break. Oasport.it - LIVE Paolini-Boulter 6-1, WTA Madrid in DIRETTA: l’azzurra domina il primo set Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-1SET! Se ne va la risposta di rovescio dell’inglese. Dopo 29 minuti termina ilparziale.40-15 DUE SET POINT! Solido dritto in uscita dal servizio di Jasmine.30-15 Si ferma sul nastro il rovescio di.15-15 Decolla il dritto difensivo della britannica.0-15 Non passa il dritto incrociato della toscana.5-1 DOPPIO BREAK! Se ne va il dritto lungolinea diserve ora per il set.30-40 Secondo ACE consecutivo da destra della britannica.15-40 Due palle del doppio break. Scappa via il dritto in avanzamento di.15-30 ACE dell’inglese.0-30 Si spegne in rete la palla corta di rovescio della britannica.0-15 E’ lungo il rovescio in controbalzo di.4-1 Game. Con un ottimo dritto inside in Jasmine riesce a confermare il break.

LIVE Paolini-Boulter, WTA Madrid in DIRETTA: si comincia con l’azzurra al servizio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Scambio vissuto sulla diagonale del dritto chiuso dall’errore dell’inglese. 15-15 Primo doppio fallo Boulter. 15-0 Rovescio lungolinea vincente in contropiede della britannica. 1-0 Game Paolini. Con un dritto inside in vincente l’italiana tiene la battuta d’apertura. 40-15 Risposta di dritto vincente di Boulter. 40-0 Rovescio in avanzamento e schiaffo al volo a segno per l’azzurra. 🔗oasport.it

