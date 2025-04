LIVE MotoGP GP Spagna 2025 in DIRETTA scattano le pre qualifiche tutti a caccia della top10

DIRETTA LIVE15.03 Marc Marquez inizia con doppia gomma media, Pecco Bagnaia con media e soft. Vedremo come si svilupperà il loro lavoro.15.01 Subito tutti in azione per sfruttare al massimo i 60 minuti del turno!15.00 SEMAFORO VERDE! scattano LE PRE-qualifiche DEL GP DI Spagna!14.58 Pochi istanti e si incomincia! Tutto pronto a Jerez de la Frontera!14.56 Come al suo solito, Pecco Bagnaia non ha forzato nella FP1, pensando più al passo gara rispetto che al time attack. Per il momento il due-volte campione del mondo sembra ancora lontano dai migliori, ma sembra avere nella manopola del gas tutto per avvicinarsi.14.53 Marc Marquez ha vissuto una FP1 complicata. All’inizio del turno la sua GP25 ha messo in mostra qualche problema di perdita di liquidi e ha dovuto scendere in pista con la seconda moto. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: scattano le pre-qualifiche, tutti a caccia della top10! Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.03 Marc Marquez inizia con doppia gomma media, Pecco Bagnaia con media e soft. Vedremo come si svilupperà il loro lavoro.15.01 Subitoin azione per sfruttare al massimo i 60 minuti del turno!15.00 SEMAFORO VERDE!LE PRE-DEL GP DI!14.58 Pochi istanti e si incomincia! Tutto pronto a Jerez de la Frontera!14.56 Come al suo solito, Pecco Bagnaia non ha forzato nella FP1, pensando più al passo gara rispetto che al time attack. Per il momento il due-volte campione del mondo sembra ancora lontano dai migliori, ma sembra avere nella manopola del gas tutto per avvicinarsi.14.53 Marc Marquez ha vissuto una FP1 complicata. All’inizio del turno la sua GP25 ha messo in mostra qualche problema di perdita di liquidi e ha dovuto scendere in pista con la seconda moto.

