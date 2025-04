LIVE MotoGP GP Spagna 2025 in DIRETTA riparte da Jerez la rincorsa di Bagnaia

DIRETTA LIVEBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere e delle pre-qualifiche per il Gran Premio di Spagna 2025, valevole come quinto capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. A Jerez de la Frontera comincia ufficialmente il lungo tour europeo del campionato con un weekend che si preannuncia molto significativo per la corsa al titolo.Marc Marquez, nelle prime quattro tappe dell’anno, ha collezionato ben sette vittorie ed un solo passo falso (la caduta ed il conseguente ritiro nella gara di Austin) a dimostrazione di una netta superiorità al debutto con il team ufficiale Ducati. L’otto volte campione iridato arriva in terra andalusa da leader della generale con un margine di 17 punti sul fratello Alex e 26 su Francesco Bagnaia. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: riparte da Jerez la rincorsa di Bagnaia Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelle prove libere e delle pre-qualifiche per il Gran Premio di, valevole come quinto capitolo stagionale del Mondiale. Ade la Frontera comincia ufficialmente il lungo tour europeo del campionato con un weekend che si preannuncia molto significativo per la corsa al titolo.Marc Marquez, nelle prime quattro tappe dell’anno, ha collezionato ben sette vittorie ed un solo passo falso (la caduta ed il conseguente ritiro nella gara di Austin) a dimostrazione di una netta superiorità al debutto con il team ufficiale Ducati. L’otto volte campione iridato arriva in terra andalusa da leader della generale con un margine di 17 punti sul fratello Alex e 26 su Francesco

19.13 Martin, al rientro, è 15° a 1.359. Addirittura 18° Bezzecchi a un secondo e mezzo. Tanta fatica per l'Aprilia. 19.13 Marc Marquez al comando davanti ad Alex Marquez, Bagnaia, Mir, Acosta, Quartararo, Zarco, Di Giannantonio, Binder e Morbidelli. 19.11 Alex Marquez si porta in seconda piazza a 0.

15.32 Pecco Bagnaia chiude in 1:52.871 terzo a 583 millesimi dal compagno di box. 15.31 Attenzione! Caduta per Jack Miller in curva 4! Gran botto per l'australiano che se la cava senza graffi. Marc Marquez deve rallentare mentre era ancora sotto il suo tempo precedente. BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP1! Marc Marquez attenta al muro dell'1:52! 1:52.

19.21 Dominio!! Marc Marquez vince la Sprint Race davanti ad Alex e Bagnaia. -1 Può amministrare Marquez che ha 898 millesimi di vantaggio su Alex. -1 Inizia l'ultimo giro per Marc Marquez -2 Bezzecchi guadagna qualcosa su Morbidelli che ora ha un distacco di 528 millesimi -2 Acosta tenta una staccata impossibile per ripassare Mir. Il pilota KTM non riesce a fermare la moto e finisce largo -2 Giro in 1:37.

