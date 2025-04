LIVE MotoGP GP Spagna 2025 in DIRETTA problemi tecnici per Marc Marquez in avvio di FP1

DIRETTA LIVE11.13 Caduta di Alex Marquez, che perde l’anteriore e scivola nella staccata di curva 1. Nessuna conseguenza per lo spagnolo del team Gresini.11.11 Morbidelli comincia a trovare il ritmo e si porta in sesta piazza con 1’37?7 alle spalle di Bagnaia, che torna proprio adesso ai box dopo un secondo run abbastanza breve.11.09 Marc Marquez mette le cose in chiaro e, al secondo giro della sessione, si issa in vetta alla graduatoria in 1’37?188 con 51 millesimi di vantaggio su Alex.11.07 Marc Marquez completa il suo primo giro lanciato del weekend in 1’38?068, inserendosi all’11° posto con un gap di 8 decimi dal fratello Alex.11.04 Marc Marquez cambia moto e si rilancia dopo quasi 20 minuti in cui non è ancora riuscito a registrare un tempo valido.11. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: problemi tecnici per Marc Marquez in avvio di FP1 Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.13 Caduta di Alex, che perde l’anteriore e scivola nella staccata di curva 1. Nessuna conseguenza per lo spagnolo del team Gresini.11.11 Morbidelli comincia a trovare il ritmo e si porta in sesta piazza con 1’37?7 alle spalle di Bagnaia, che torna proprio adesso ai box dopo un secondo run abbastanza breve.11.09mette le cose in chiaro e, al secondo giro della sessione, si issa in vetta alla graduatoria in 1’37?188 con 51 millesimi di vantaggio su Alex.11.07completa il suo primo giro lanciato del weekend in 1’38?068, inserendosi all’11° posto con un gap di 8 decimi dal fratello Alex.11.04cambia moto e si rilancia dopo quasi 20 minuti in cui non è ancora riuscito a registrare un tempo valido.11.

