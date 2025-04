LIVE MotoGP GP Spagna 2025 in DIRETTA cade Alex Marquez ed è bandiera rossa in pista

DIRETTA LIVE15.14 Siamo in attesa della ripartenza. Non dovrebbe mancare molto. I danni apparivano minimi.15.13 La sessione è stata stoppata e ripartirà con altri 51:35 da disputarsi. A differenza della F1, nella quale il tempo prosegue anche sotto bandiera rossa, in MotoGP tutto si ferma.15.12 Per il momento il miglior crono porta la firma di Marc Marquez in 1:37.204 con 38 millesimi proprio su Alex, quindi Quartararo terzo a 110. Sesto Bagnaia a 383.15.11 Alex Marquez viene portato ai box e sembra avere risolto i problemi fisici. Vedremo quanto occorrerà per risolvere i problemi di detriti e air-fence15.10 bandiera rossa! Alex Marquez è fuori dal tracciato e sembra dolorante ad una spalla, ora si deve sistemare la zona della caduta.15.09 Attenzione! cade Alex Marquez! Lo spagnolo finisce nella ghiaia in curva 5 e appare decisamente dolorante. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: cade Alex Marquez ed è bandiera rossa in pista! Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.14 Siamo in attesa della ripartenza. Non dovrebbe mancare molto. I danni apparivano minimi.15.13 La sessione è stata stoppata e ripartirà con altri 51:35 da disputarsi. A differenza della F1, nella quale il tempo prosegue anche sotto, intutto si ferma.15.12 Per il momento il miglior crono porta la firma di Marcin 1:37.204 con 38 millesimi proprio su, quindi Quartararo terzo a 110. Sesto Bagnaia a 383.15.11viene portato ai box e sembra avere risolto i problemi fisici. Vedremo quanto occorrerà per risolvere i problemi di detriti e air-fence15.10è fuori dal tracciato e sembra dolorante ad una spalla, ora si deve sistemare la zona della caduta.15.09 Attenzione!! Lo spagnolo finisce nella ghiaia in curva 5 e appare decisamente dolorante.

