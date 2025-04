LIVE MotoGP GP Spagna 2025 in DIRETTA Bagnaia competitivo e 2 dietro Alex Marquez Bene Morbidelli

DIRETTA LIVE16.19 Si chiude qui, dunque, il venerdì di Jerez. Grazie per la cortese attenzione, a domani con FP2, qualifiche e Sprint Race!16.18 Passeranno dalla Q1, invece, Bezzecchi 12° a 807, Marini 18° a 1.086, Bastianini 19° a 1.197 e Savadori 22° a 1.874.16.17 Sesto Aldeguer a 517 millesimi, settimo Zarco a 544, ottavo Acosta a 639, nono Di Giannantonio a 645, decimo Mir a 695.16.16 Alex Marquez fissa il miglior tempo in 1:35.991 con 103 millesimi su Bagnaia e 162 su Morbidelli. Quarto Marc Marquez a 267, quinto Quartararo a 428.16.15 Marc Marquez rischia la caduta in curva 6 e rallenta, Morbidelli spinge e chiude in 1:36.153 terzo a 162 millesimi. Acosta ottavo a 639. Mir decimo.16.14 Acosta si issa in decima posizione e elimina Bezzecchi! Il romagnolo ci prova ancora peròBANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDONO LE PRE-QUALIFICHE! Quartararo quinto a 428 millesimi, Marc Marquez fermato dalle bandiere gialle. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Bagnaia competitivo e 2° dietro Alex Marquez. Bene Morbidelli Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.19 Si chiude qui, dunque, il venerdì di Jerez. Grazie per la cortese attenzione, a domani con FP2, qualifiche e Sprint Race!16.18 Passeranno dalla Q1, invece, Bezzecchi 12° a 807, Marini 18° a 1.086, Bastianini 19° a 1.197 e Savadori 22° a 1.874.16.17 Sesto Aldeguer a 517 millesimi, settimo Zarco a 544, ottavo Acosta a 639, nono Di Giannantonio a 645, decimo Mir a 695.16.16fissa il miglior tempo in 1:35.991 con 103 millesimi sue 162 su. Quarto Marca 267, quinto Quartararo a 428.16.15 Marcrischia la caduta in curva 6 e rallenta,spinge e chiude in 1:36.153 terzo a 162 millesimi. Acosta ottavo a 639. Mir decimo.16.14 Acosta si issa in decima posizione e elimina Bezzecchi! Il romagnolo ci prova ancora peròBANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDONO LE PRE-QUALIFICHE! Quartararo quinto a 428 millesimi, Marcfermato dalle bandiere gialle.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE MotoGP, GP Qatar 2025 in DIRETTA: buon inizio di Bagnaia nelle pre-qualifiche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E ALLE 17.00 19.13 Martin, al rientro, è 15° a 1.359. Addirittura 18° Bezzecchi a un secondo e mezzo. Tanta fatica per l’Aprilia. 19.13 Marc Marquez al comando davanti ad Alex Marquez, Bagnaia, Mir, Acosta, Quartararo, Zarco, Di Giannantonio, Binder e Morbidelli. 19.11 Alex Marquez si porta in seconda piazza a 0. 🔗oasport.it

LIVE MotoGP, GP Qatar 2025 in DIRETTA: Marquez devastante, Bagnaia cresce alla distanza. Alle 19.00 le pre-qualifiche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E ALLE 17.00 15.32 Pecco Bagnaia chiude in 1:52.871 terzo a 583 millesimi dal compagno di box. 15.31 Attenzione! Caduta per Jack Miller in curva 4! Gran botto per l’australiano che se la cava senza graffi. Marc Marquez deve rallentare mentre era ancora sotto il suo tempo precedente. BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP1! Marc Marquez attenta al muro dell’1:52! 1:52. 🔗oasport.it

LIVE MotoGP, GP Argentina 2025 in DIRETTA: doppietta dei fratelli Marquez, 3° un buon Bagnaia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 19.21 Dominio!! Marc Marquez vince la Sprint Race davanti ad Alex e Bagnaia. -1 Può amministrare Marquez che ha 898 millesimi di vantaggio su Alex. -1 Inizia l’ultimo giro per Marc Marquez -2 Bezzecchi guadagna qualcosa su Morbidelli che ora ha un distacco di 528 millesimi -2 Acosta tenta una staccata impossibile per ripassare Mir. Il pilota KTM non riesce a fermare la moto e finisce largo -2 Giro in 1:37. 🔗oasport.it

MotoGP, GP Spagna 2025: le prove libere in diretta; DIRETTA MotoGP, GP Spagna 2025: il LIVE delle Prove a Jerez; MotoGP, GP Spagna: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio di Jerez in diretta TV e streaming; Sky Sport Motori Weekend | Motomondiale GP Spagna e WRC Isole Canarie. 🔗Se ne parla anche su altri siti

MotoGP su TV8, orari qualifiche e Sprint Race GP Spagna 2025: programma in chiaro e differita 26 aprile - La quinta tappa stagionale del Motomondiale 2025, domani, sabato 26 aprile, per il GP di Spagna, vedrà andare in scena al Circuito Ángel Nieto, a Jerez, ... 🔗oasport.it

LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Marc Marquez e Bagnaia vicini sul passo in FP1. Alle 15.00 le pre-qualifiche - CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.34 In termini di passo i migliori sono stati però Bagnaia e Marc Marquez, che non hanno montato gomme nuove nella parte finale del turno (a differenza di Alex) ... 🔗informazione.it

LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: riparte da Jerez la rincorsa di Bagnaia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere e delle pre-qualifiche per il Gran ... 🔗oasport.it