LIVE Judo Europei 2025 in DIRETTA Parlati in semifinale Esposito ai ripescaggi

DIRETTA LIVE13.46. Sarà derby francese nei quarti dei -90 kg con Ngayap Hambou che ha superato Klammert e sfiderà Mathiou13.43: Bastano 11 secondi all’azero Tckaev per atterrare Esposito e mettere a segno l’ippon. L’azzurro era stato poco convincente anche nei primi due incontri, vinti al golden score ma qui non ha praticamente opposto resistenza alla prima azione dell’avversario. Esposito affronterà il bulgaro Valkov nella sfida che apre le porte alla finale per il bronzo13.42: L’ippon di Grigalashvili che è il primo semifinalista dei -81 kg. Battuto il bulgaro Valkov. Ora Antonio Esposito sfida l’azero Tckaev13.40. La greca Teltsidou supera la tedesca Butkereit e va in semifinale nei -70 kg13.38: Ippon spettacolare di Mathieu che fa volare letteralmente Bedel fuori dalla pedana e lo atterra con un’azione di forza e agilità impressionante. Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Parlati in semifinale! Esposito ai ripescaggi Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.46. Sarà derby francese nei quarti dei -90 kg con Ngayap Hambou che ha superato Klammert e sfiderà Mathiou13.43: Bastano 11 secondi all’azero Tckaev per atterraree mettere a segno l’ippon. L’azzurro era stato poco convincente anche nei primi due incontri, vinti al golden score ma qui non ha praticamente opposto resistenza alla prima azione dell’avversario.affronterà il bulgaro Valkov nella sfida che apre le porte alla finale per il bronzo13.42: L’ippon di Grigalashvili che è il primo semifinalista dei -81 kg. Battuto il bulgaro Valkov. Ora Antoniosfida l’azero Tckaev13.40. La greca Teltsidou supera la tedesca Butkereit e va innei -70 kg13.38: Ippon spettacolare di Mathieu che fa volare letteralmente Bedel fuori dalla pedana e lo atterra con un’azione di forza e agilità impressionante.

Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Italia sul tatami con Assunta Scutto ed Andrea Carlino - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Europei 2025 di judo, che si disputano a Podgorica in Montenegro da mercoledì 23 a domenica 27 aprile. La capitale montenegrina accoglie questa settimana oltre 400 atleti provenienti da 48 Paesi, per una manifestazione che assegnerà ben quindici titoli continentali (14 individuali ed 1 a squadre, nel team event misto) nel primo evento internazionale post-Parigi 2024 che di fatto apre la corsa verso Los Angeles 2028. 🔗oasport.it

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Scutto e Giuffrida in semifinale! Piras in finale per il bronzo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.42: Il georgiano Sardalashvili è il primo finalista della categoria -60 kg 13.41: Krasniqi conquista la semifinale della categoria -52 kg 13.37: Sarà il francese Bouba ad affrontare Chopanov nella finale della categoria -66 kg 13.35: NOOOOO! Proprio in chiusura arriva l’ippon di Chopanov che conquista così la finale della categoria -66 kg. Piras sarà nella finale per il bronzo contro il francese Khyar 13. 🔗oasport.it

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: azzurri a caccia di altre medaglie, attesa per Parlati - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Campionati Europei 2025 di judo, che si disputano a Podgorica in Montenegro da mercoledì 23 a domenica 27 aprile. La capitale montenegrina accoglie questa settimana oltre 400 atleti provenienti da 48 Paesi, per una manifestazione che assegnerà ben quindici titoli continentali (14 individuali ed 1 a squadre, nel team event misto) nel primo evento internazionale post-Parigi 2024 che di fatto apre la corsa verso Los Angeles 2028. 🔗oasport.it

Europei di judo 2025: programma, orari, la squadra italiana e dove guardare il torneo; Europei di judo 2024: programma, italiani in gara, dove vedere in diretta tv e streaming; LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: avanti Parlati ed Esposito! Stangherlin e Pedrotti eliminate; LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Manuel Lombardo argento nei -73 kg! Veronica Toniolo e Carlotta Avanzato sono di bronzo!. 🔗Approfondimenti da altre fonti

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: 5 azzurri sul tatami, c’è Parlati - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Campionati Europei 2025 di ... 🔗oasport.it

Europei judo 2025 oggi in tv: orari venerdì 25 aprile, programma, streaming, italiani in gara - Oggi, venerdì 25 aprile, andrà in scena la terza giornata degli Europei di judo a Podgorica (Montenegro). Un day-3 nel quale assisteremo ai match dei -70 ... 🔗oasport.it

Judo: Europei; Lombardo e Toniolo altre 2 medaglie per l'Italia - Ancora medaglie per l'Italia del Judo impegnata negli Europei a Podgorica. Il 26enne torinese Manuel Lombardo è d'argento nella categoria - 73 kg, battuto in finale dal russo Daniel Lavrentev, n. 3 de ... 🔗ansa.it