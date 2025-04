LIVE Judo Europei 2025 in DIRETTA Parlati Bedel ed Esposito agli ottavi Stangherlin e Pedrotti eliminate

12.43: Il moldavo Pelivan è l'ultimo qualificato agli ottavi dei -81 kg. Questo il tabellone aggiornato:GEO Tato GRIGALASHVILI CZE Jan SVOBODABUL Hristo VALKOV SLO Nace HERKOVICAZE Zelim TCKAEV MDA Dorin GOTONOAGAITA Antonio Esposito TUR Muhammed KOCBEL Matthias CASSE AZE Omar RAJABLIGER Timo CAVELIUS MNE Nikola GARDASEVICIJF Timur ARBUZOV FRA Arnaud AREGBATUR Vedat ALBAYRAK MDA Petru PELIVAN12.41: Questo il tabellone degli ottavi di finale dei -73 kg donne. eliminate le due azzurre:CRO Lara CVJETKO April Lynn FOHOUOPOR Tais PINA POL Aleksandra KOWALEWSKAHUN Szofi OZBAS GBR Kelly PETERSEN POLLARDESP Ai TSUNODA ROUSTANT BEL Gabriella WILLEMSFRA Marie Eve GAHIE NED Margit DE VOOGDSRB Aleksandra ANDRIC BIH Aleksandra SAMARDZICGER Miriam BUTKEREIT POR Barbara TIMOGRE Elisavet TELTSIDOU ISR Maya KOGAN

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Italia sul tatami con Assunta Scutto ed Andrea Carlino

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Scutto e Giuffrida in semifinale! Piras in finale per il bronzo - 13.42: Il georgiano Sardalashvili è il primo finalista della categoria -60 kg 13.41: Krasniqi conquista la semifinale della categoria -52 kg 13.37: Sarà il francese Bouba ad affrontare Chopanov nella finale della categoria -66 kg 13.35: NOOOOO! Proprio in chiusura arriva l'ippon di Chopanov che conquista così la finale della categoria -66 kg. Piras sarà nella finale per il bronzo contro il francese Khyar

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: azzurri a caccia di altre medaglie, attesa per Parlati

Europei judo 2025 oggi in tv: orari venerdì 25 aprile, programma, streaming, italiani in gara - Oggi, venerdì 25 aprile, andrà in scena la terza giornata degli Europei di judo a Podgorica (Montenegro). Un day-3 nel quale assisteremo ai match dei -70 ... 🔗oasport.it

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: 5 azzurri sul tatami, c'è Parlati

Judo: Europei; Lombardo e Toniolo altre 2 medaglie per l'Italia - Ancora medaglie per l'Italia del Judo impegnata negli Europei a Podgorica. Il 26enne torinese Manuel Lombardo è d'argento nella categoria - 73 kg, battuto in finale dal russo Daniel Lavrentev, n. 3 de ... 🔗ansa.it