LIVE Cobolli Rune ATP Madrid in DIRETTA il romano vuole vendicare la partita del Roland Garros

Approfondimenti da altre fonti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Palla comoda chiusa con un dritto ad uscire. 15-30 Molto profondo l’attacco dell’azzurro. 15-15 Ace! 0-15 Totalmente fuori giri il dritto. In battuta Dusan Lajovic. 4-2 Cobolli conferma il break con un Ace, il n.2 nel match. 40-15 Servizio e dritto in avanzamento. 30-15 Esagerato in questa occasione Cobolli. L’angolo stretto per l’inside out era veramente impossibile. 🔗oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Servizio e dritto a segno per l’italiano. 0-15 Non passa il rovescio incrociato di Cobolli. 1-3 Game Gasquet. Smash in arretramento vincente del francese, che riemerge da 15-40. AD-40 Scambio prolungato chiuso dall’errore di dritto dell’azzurro. 40-40 In corridoio la risposta di dritto di Flavio. Parità. 30-40 ACE del transalpino. 15-40 Due palle del doppio break Cobolli. 🔗oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-KOPRIVA (NON PRIMA DELLE 14.30) LA DIRETTA LIVE DI BELLUCCI-GRIEKSPOOR (3° MATCH DALLE 13.00) 2-4 Vincente il kick per il numero 45 del mondo. 1-4 Servizio e dritto per l’austriaco. 1-3 Ace Misolic. 1-2 Doppio fallo per l’azzurro, il quale poi reagisce all’errore cacciando un urlo. 1-1 Buona prima per Cobolli. 0-1 A segno con il dritto inside-out Misolic. 🔗oasport.it

