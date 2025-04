LIVE Cobolli Rune 6 2 ritiro ATP Madrid 2025 in DIRETTA il danese gioca un set e abbandona azzurro al 3 turno

DIRETTA LIVESi chiude qui la DIRETTA LIVE della partita tra Flavio Cobolli e Holger Rune, che si conclude con lo sfortunato ritiro del campione di Barcellona. Un saluto sportivo!21:31 Si potrà fare! Brandon Nakashima non sarà assolutamente facile da battere, ma in sedicesimi di finale in un Masters 1000 va molto bene: soprattutto sulla terra battuta, seppur veloce, della capitale iberica.21:30 Si era salvato da 0-40 nel 3° game del match Cobolli, poi sul 3-2 c’è stato il medical timeout, in cui il fisioterapista ha applicato crema e ha massaggiato il ginocchio destro del danese. Una volta perso anche il turno di servizio per il 6-2 finale del primo parziale, ha deciso di ritirarsi in vista del proseguo della stagione.21:28 Cobolli b. Rune 6-2, ritiro. 21:27 Decide di terminare anzitempo la partita il danese, dispiace per lui: azzurro al terzo turno!30-40 Grandissimo recupero in slice di Flavio, palla nei piedi di Rune che mette in rete la demi-volèe! SET POINT!30-30 Risponde Cobolli alle accelerazioni terribili di Rune. Oasport.it - LIVE Cobolli-Rune 6-2 ritiro, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: il danese gioca un set e abbandona, azzurro al 3° turno! Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladella partita tra Flavioe Holger, che si conclude con lo sfortunatodel campione di Barcellona. Un saluto sportivo!21:31 Si potrà fare! Brandon Nakashima non sarà assolutamente facile da battere, ma in sedicesimi di finale in un Masters 1000 va molto bene: soprattutto sulla terra battuta, seppur veloce, della capitale iberica.21:30 Si era salvato da 0-40 nel 3° game del match, poi sul 3-2 c’è stato il medical timeout, in cui il fisioterapista ha applicato crema e ha massaggiato il ginocchio destro del. Una volta perso anche ildi servizio per il 6-2 finale del primo parziale, ha deciso di ritirarsi in vista del proseguo della stagione.21:28b.6-2,. 21:27 Decide di terminare anzitempo la partita il, dispiace per lui:al terzo!30-40 Grandissimo recupero in slice di Flavio, palla nei piedi diche mette in rete la demi-volèe! SET POINT!30-30 Rispondealle accelerazioni terribili di

