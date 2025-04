LIVE Cobolli Rune 2 1 ATP Madrid 2025 in DIRETTA l’azzurro si è salvato da 0 40

DIRETTA LIVE2-2 Kick vincente. Anche il danese si salva.A-40 Meravigliosa palla corta vincente Rune.40-40 In rete il rovescio difensivo di Rune, carica di dritto e fa punto Cobolli.40-30 Slice vincente Rune.30-30 Non risponde di rovescio sulla seconda Cobolli. Primo rimpianto del match per il romano.15-30 Seconda slice e dritto vincente in contropiede.0-30 SBAGLIA ANCORA, di rovescio!0-15 Prosegue la serie di gratuiti di Rune. Dritto in rete.2-1 Altra prima vincente e super gioco salvato da Cobolli!A-40 Altro dritto in rete di Rune!40-40 Brutto errore di rovescio in palleggio di Rune! Siamo pari!30-40 Prima vincente importante!15-40 Arriva senza fiato, dopo un punto massacrante, Rune. I due se le sono date di santa ragione per 30 colpi, poi il romano ha accorciato ma Rune ha messo out il comodo dritto.

