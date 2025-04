LIVE Cinà Korda ATP Madrid in DIRETTA in corso il match precedente

11.56 Francisco Cerundolo ha vinto il primo set contro Harold Mayot per 6-3. Al termine di quest'incontro entreranno in campo Federico Cinà e Sebastian Korda.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Federico Cinà e Sebastian Korda, partita valevole per il secondo turno dell'ATP Master 1000 di Madrid 2025. Il diciottenne palermitano torna in campo nel torneo madrileno in un test di altissimo livello: dall'altra parte della rete ci sarà Korda, numero 24 del ranking mondiale. Come a Miami anche a Madrid Cinà ha sfruttato l'occasione offerta dalla wild card superando il primo turno.

Prima di lui solo Alcaraz. Il palermitano Federico Cinà sorprende anche a Madrid: dopo il successo all'esordio assoluto a livello Atp a Miami, il diciottenne trova anche la seconda vittoria al Masters 1000 di Madrid, a cui è iscritto grazie a una wild card concessa dagli organizzatori, battendo Wong 7-6, 6-1.

