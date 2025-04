LIVE Cinà Korda ATP Madrid in DIRETTA il 18enne palermitano vuol continuare a stupire nella capitale spagnola

DIRETTA LIVEBuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Federico Cinà e Sebastian Korda, partita valevole per il secondo turno dell’ATP Master 1000 di Madrid 2025. Il diciottenne palermitano torna in campo nel torneo madrileno in un test di altissimo LIVEllo: dall’altra parte della rete ci sarà Korda, numero 24 del ranking mondiale.Come a Miami anche a Madrid Cinà ha sfruttato l’occasione offerta dalla wild card superando il primo turno. All’esordio nel torneo madrileno il diciottenne italiano ha superato Chak-lam Wong 7-6, 6-1 dimostrando grande personalità nei momenti chiave. Grazie a questa vittoria il giovane azzurro è salito virtualmente alla posizione 313 del ranking ATP, avvicinando la top 300.Dopo la sconfitta con Dimitrov a Miami (6-1, 6-4 in 69 minuti di gioco) Cinà avrà una nuova occasione per misurare il proprio LIVEllo. Oasport.it - LIVE Cinà-Korda, ATP Madrid in DIRETTA: il 18enne palermitano vuol continuare a stupire nella capitale spagnola Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro tra Federicoe Sebastian, partita valevole per il secondo turno dell’ATP Master 1000 di2025. Il diciottennetorna in campo nel torneo madrileno in un test di altissimollo: dall’altra parte della rete ci sarà, numero 24 del ranking mondiale.Come a Miami anche aha sfruttato l’occasione offerta dalla wild card superando il primo turno. All’esordio nel torneo madrileno il diciottenne italiano ha superato Chak-lam Wong 7-6, 6-1 dimostrando grande personalità nei momenti chiave. Grazie a questa vittoria il giovane azzurro è salito virtualmente alla posizione 313 del ranking ATP, avvicinando la top 300.Dopo la sconfitta con Dimitrov a Miami (6-1, 6-4 in 69 minuti di gioco)avrà una nuova occasione per misurare il propriollo.

Se ne parla anche su altri siti

Prima di lui solo Alcaraz. Il palermitano Federico Cinà sorprende anche a Madrid: dopo il successo all'esordio assoluto a livello Atp a Miami, il diciottenne trova anche la seconda vittoria al Masters 1000 di Madrid, a cui è iscritto grazie a una wild card concessa dagli organizzatori, battendo... 🔗palermotoday.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI IN CHIARO ORDINE DI SCUDERIA IN CASA FERRARI: HAMILTON FA PASSARE LECLERC L’INCIDENTE IN PARTENZA TRA HAMILTON E LECLERC 37° giro/56 Leclerc sta perdendo davvero tanto adesso. 3.5 il suo ritardo da Russell. 36° giro/56 Il cielo è sempre più nuvoloso. C’è una bassa percentuale di possibilità che arrivi la pioggia negli ultimi giri. 🔗oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Federico Cinà e Chak-lam Wong, partita valevole per il primo turno dell’ATP Master 1000 di Madrid 2025. Sfida tra wild-card nel primo turno del torneo madrileno: la giovane promessa del tennis italiano affronta il tennista asiatico, giocatore che sta provando a scalare la classifica per avvicinare la top 100. 🔗oasport.it

Cinà al 2° turno dell'Atp Madrid: Wong battuto 7-6, 6-1. HIGHLIGHTS; Live Grigor Dimitrov - Federico Cinà - ATP, Miami: Punteggi & Highlights Tennis - 21/03/2025; Federico Cinà non sarà più Pallino, suo padre spiega: Non me lo perdonerebbe mai; Tennis: Atp Adelaide, titolo per Auger-Aliassime. Korda ko in finale. 🔗Se ne parla anche su altri siti