LIVE Cinà Korda 3 6 6 3 0 2 ATP Madrid in DIRETTA break in apertura di 3 set per l’americano

DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-BOULTER DALLE 11.000-2 break Korda: termina di un nulla in corridoio il dritto inside-in di Cinà.Seconda40-A Termina in corridoio la volee in allungo di Cinà che è rimasto lontano dalla rete dopo l’attacco con il rovescio incrociato.40-40 Risposta vincente di Korda che impatta benissimo il rovescio lungolinea. Si rimane in questo game, il più lungo della partita.SecondaA-40 Prima ad uscire vincente40-40 Doppio fallo, il secondo del game per Cinà.SecondaA-40 L’azzurro chiama in avanti l’avversario con la smorzata in uscita dal servizio e poi gioca il passante in lungolinea. Korda prova a mettere la racchetta, ma la volee termina lunga.40-40 Prima ad uscire e rovescio lungolinea vincente per l’italiano che dimostra grande personalità in un momento delicato della partita. Oasport.it - LIVE Cinà-Korda 3-6, 6-3, 0-2, ATP Madrid in DIRETTA: break in apertura di 3° set per l’americano Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-BOULTER DALLE 11.000-2: termina di un nulla in corridoio il dritto inside-in di.Seconda40-A Termina in corridoio la volee in allungo diche è rimasto lontano dalla rete dopo l’attacco con il rovescio incrociato.40-40 Risposta vincente diche impatta benissimo il rovescio lungolinea. Si rimane in questo game, il più lungo della partita.SecondaA-40 Prima ad uscire vincente40-40 Doppio fallo, il secondo del game per.SecondaA-40 L’azzurro chiama in avanti l’avversario con la smorzata in uscita dal servizio e poi gioca il passante in lungolinea.prova a mettere la racchetta, ma la volee termina lunga.40-40 Prima ad uscire e rovescio lungolinea vincente per l’italiano che dimostra grande personalità in un momento delicato della partita.

Su altri siti se ne discute

LIVE Cinà-Korda, ATP Madrid in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro, l’azzurro vuole stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-BOULTER DALLE 11.00 12.40 Cerundolo batte Mayot 6-3, 6-4 ed accede al terzo turno dell’ATP Master 1000 di Madrid 2025. 11.56 Francisco Cerundolo ha vinto il primo set contro Harold Mayot per 6-3. Al termine di quest’incontro entreranno in campo Federico Cinà e Sebastian Korda. 11.54 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Federico Cinà e Sebastian Korda Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Federico Cinà e ... 🔗oasport.it

LIVE Cinà-Korda, ATP Madrid in DIRETTA: in corso il match precedente - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-BOULTER DALLE 11.00 11.56 Francisco Cerundolo ha vinto il primo set contro Harold Mayot per 6-3. Al termine di quest’incontro entreranno in campo Federico Cinà e Sebastian Korda. 11.54 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Federico Cinà e Sebastian Korda Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Federico Cinà e Sebastian Korda, partita valevole per il secondo turno dell’ATP Master 1000 di Madrid 2025. 🔗oasport.it

LIVE Cinà-Korda, ATP Madrid in DIRETTA: il 18enne palermitano vuol continuare a stupire nella capitale spagnola - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Federico Cinà e Sebastian Korda, partita valevole per il secondo turno dell’ATP Master 1000 di Madrid 2025. Il diciottenne palermitano torna in campo nel torneo madrileno in un test di altissimo livello: dall’altra parte della rete ci sarà Korda, numero 24 del ranking mondiale. 🔗oasport.it

RECAP! Ok Medvedev e Swiatek, Sabalenka chiude tardi; Madrid Open 2025, Cinà batte Wong, Fognini ko in due set, a seguire Cobolli: gli italiani in campo oggi. Dove; ATP Madrid 2025: il programma di oggi con le migliori partite in diretta; Tennis in TV – ATP 500 Pechino e ATP 250 Astana: date, orari, programma, copertura TV e streaming. 🔗Ne parlano su altre fonti