Lite in condominio uccide coppia di vicini e si toglie vita nel Torinese

Lite scoppiata in condominio, ha ucciso a coltellate una coppia di vicini per poi togliersi la vita. L'episodio è avvenuto in via 24 Maggio. Sul posto stanno indagando i carabinieri. Tg24.sky.it - Lite in condominio, uccide coppia di vicini e si toglie vita nel Torinese Leggi su Tg24.sky.it Doppio omicidio a Volvera, in provincia di Torino, dove intorno alle 20.45 di ieri sera un uomo, a seguito di unata in, ha ucciso a coltellate unadiper poirsi la. L'episodio è avvenuto in via 24 Maggio. Sul posto stanno indagando i carabinieri.

Su altri siti se ne discute

Doppio omicidio a Volvera, in provincia di Torino, dove intorno alle 20.45 un uomo, a seguito di una lite scoppiata in condominio, ha ucciso a coltellate una coppia di vicini per poi togliersi la vita. L'episodio è avvenuto in via 24 Maggio. Sul posto operano i carabinieri. 🔗tg24.sky.it

Tragedia a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, dove un uomo di 71 anni ha preso a coltellate il figlio 44enne, morto poi in ospedale 🔗notizie.virgilio.it

Un uomo di 30 anni è morto dopo essere stato accoltellato durante una lite familiare a San Severo, nel Foggiano. La tragedia è avvenuta ieri sera in un?abitazione di vico Barone,... 🔗ilmessaggero.it

Volvera, lite in condominio: uccide coppia di vicini con un coltello da sub poi si toglie vita; Lite in condominio, uccide coppia di vicini e si toglie vita nel Torinese; Uccide coppia vicini e si suicida dopo una lite condominiale; Uccide i due vicini col coltello da sub e poi si taglia la gola. Lite di condominio finisce in tragedia. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Volvera, lite in condominio: uccide coppia di vicini con un coltello da sub poi si toglie vita - Tragedia nella serata di ieri a Volvera, nel torinese dove una lite tra vicini è degenerata in aggressione provocando tre vittime. Un uomo, dopo aver ucciso con un coltello da sub una coppia si è tolt ... 🔗msn.com

Lite tra vicini: camionista uccide coppia a coltellate - La tragedia al culmine di una lite condominiale Uccide i vicini di casa e si suicida. E’ successo giovedì sera, 24 aprile, a Volvera, in provincia di Torino. All’origine dell’aggressione pare ci sia… ... 🔗informazione.it

Uccide coppia di vicini di casa ventenni con un coltello da sub, poi si suicida: dramma a Volvera - Omicidio-suicidio a Volvera in provincia di Torino: Andrea Longo, camionista di 34 anni, ha ucciso Chiara Spatola, 28 anni, e Simone Sorrentino, 23, e ... 🔗fanpage.it