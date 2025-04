L’Italia intanto lavora ad accordi sull’Ucraina

Laverita.info - L’Italia intanto lavora ad accordi sull’Ucraina Leggi su Laverita.info Domani, in occasione del funerale del Papa, sembra esclusa l’ipotesi di un vertice sulle tariffe. Antonio Tajani: «Ci potranno essere incontri informali durante la cerimonia ma organizzare bilaterali mi sembra difficile». Possibili e più opportuni, invece, colloqui sulla pace.

