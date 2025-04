L It Alert a Roma spaventa le persone Ma segnala solo orario di chiusura di San Pietro

Roma hanno ricevuto sul proprio smartphone un It-Alert dalla Protezione Civile. Nessun pericolo, ma solo l'orario di chiusura in Vaticano Vanityfair.it - L'It-Alert a Roma spaventa le persone. Ma segnala solo l'orario di chiusura di San Pietro Leggi su Vanityfair.it Poco dopo le 13 molti cittadini dihanno ricevuto sul proprio smartphone un It-dalla Protezione Civile. Nessun pericolo, mal'diin Vaticano

Papa Francesco, Ciciliano: “250mila persone a Roma per funerali, It Alert per gestire flussi” - (Adnkronos) – Almeno 200mila persone attese a Roma per i funerali di Papa Francesco, in programma sabato 26 aprile. Per gestire i flussi, si valuta l'utilizzo di It Alert per diffondere informazioni utili. Il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano illustra all'Adnkronos la macchina che entrerà in funzione per la cerimonia in programma sabato. ''Per il […] L'articolo Papa Francesco, Ciciliano: “250mila persone a Roma per funerali, It Alert per gestire flussi” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

