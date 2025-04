L’istituto che fece rinascere i bimbi di donne violentate

L'istituto San Filippo Neri, anche noto come Ospizio per i figli della guerra. Accoglieva i bambini dati alla luce da donne sposate in seguito alle violenze subite dai soldati nemici e spesso respinti dai legittimi mariti. Sono tre giovani ospiti delL'istituto – Giovanna, Vittorio e Caterina – i protagonisti del romanzo di Chiara Carminati, "Nella tua pelle", edito da Bompiani. Ed è con questo libro che la scrittrice si è aggiudicata il Premio Campiello Junior destinato ai ragazzi tra 11 e 14 anni.Dove nasce l'idea di raccontare questa storia?"Tutto ha avuto inizio con un altro libro, "Fuori fuoco", pubblicato una decina di anni fa e ambientato durante il Primo conflitto mondiale. Già allora, mentre raccoglievo materiali per ricostruire la vita quotidiana delle persone, ero incappata nella storia delL'istituto San Filippo Neri.

