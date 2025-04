Listeria che cos è e a quali alimenti bisogna fare attenzione

Listeria, in alcuni casi può scatenare una sintomatologia grave Ilgiornale.it - Listeria: che cos'è e a quali alimenti bisogna fare attenzione Leggi su Ilgiornale.it La listeriosi, la tossinfezione alimentare provocata dal batterio, in alcuni casi può scatenare una sintomatologia grave

Mangia insaccato e muore: ecco che cos'è la listeria, il batterio killer che ha portato al decesso di una donna in Umbria - Una donna di poco più di 60 anni è deceduta dopo un mese di ricovero all’ospedale di Città di Castello a causa di un’infezione da Listeria monocytogenes , un batterio trovato in quantità eccessive nella coppa di suino che aveva consumato. Ora, la Procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio per il titolare dell’azienda della provincia di Arezzo , produttrice dell’insaccato incriminato.... 🔗feedpress.me

Listeria nel salmone affumicato: cos’è, quali sono i sintomi e le cure dell’infezione causata dal cibo contaminato - I batteri Listeria sono microrganismi che possono contaminare diversi alimenti, tra cui il salmone affumicato, i salumi, le verdure crude, il latte non pastorizzato e alcuni formaggi a pasta molle: l’infezione da Listeria monocytogenes, chiamata listeriosi, si manifesta con sintomi come febbre, nausea, vomito e diarrea, anche se nei casi più gravi possono svilupparsi encefaliti, meningiti e gravi setticemie. 🔗fanpage.it

