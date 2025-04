L’irrinunciabile cooperazione tra aziende e università nell’epoca della decarbonizzazione

La transizione ecologica ed energetica si gioca su più livelli: normativo, economico, infrastrutturale, sociale e culturale. Oggi ci soffermiamo sugli ultimi due, particolarmente rilevanti in un'epoca in cui la forbice di età che comprende i cosiddetti "nativi climatici" – chi è nato e cresciuto nel periodo in cui l'umanità ha preso piena coscienza degli effetti dei mutamenti del clima – si sta allargando. Cambia la consapevolezza delle persone, cambia il lavoro, cambia il pianeta. La decarbonizzazione è infatti accompagnata da una proliferazione perpetua di nuove competenze, che devono essere valorizzate, comunicate e rese accessibili, affinché i comparti produttivi delle aziende possano contare sulle risorse umane necessarie ad affrontare quella che, a tutti gli effetti, è una rivoluzione industriale verde.

