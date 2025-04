L ipocrisia dei vip alla morte del papa il lusso incosciente di Gregoraci e gli altri gossip da leggere nel weekend

papa Francesco. Il Santo Padre era stato ricoverato un mese al policlinico Gemelli, una sua totale. Today.it - L'ipocrisia dei vip alla morte del papa, il lusso 'incosciente' di Gregoraci e gli altri gossip da leggere nel weekend Leggi su Today.it Care lettrici e cari lettori, questa è stata una settimana particolare per l’Italia, il Vaticano e per tutti i cattolici. Nel lunedì dell’Angelo e dopo 12 anni di pontificato è venuto a mancareFrancesco. Il Santo Padre era stato ricoverato un mese al policlinico Gemelli, una sua totale.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il pusher dei vip non va in pensione. Piazza del Fico è il suo "ufficio", gli albanesi i nuovi soci - Settantanni e nessuna voglia di smettere. Massimo Buzzi, natali di Bracciano, ma di fatto a Roma da sempre, è stato ed è un punto di riferimento per chi vuole comprare la droga, cocaina soprattutto, nella zona della movida. Tra il centro e la Roma "bene", per anni, si è dato un gran da fare. Una... 🔗romatoday.it

Mister Movie | Sognando Ballando con le Stelle, ecco i primi vip concorrenti per il 25° anniversario - Il 9 maggio prossimo, Milly Carlucci farà il suo ritorno in prima serata su Rai Uno con un edizione speciale di Ballando con le Stelle, intitolata Sognando Ballando con le Stelle. Questo spin-off celebrerà i 25 anni dello show che ha fatto appassionare milioni di telespettatori. La trasmissione sarà un’occasione unica per rivivere i momenti più emozionanti del programma, con la giuria storica che ha reso famoso il format. 🔗mistermovie.it

Truffe ai vip, anche Tronchetti Provera pronto a denunciare. Durigon: è successo anche a me - Marco Tronchetti Provera, uno degli imprenditori nel mirino del gruppo di truffatori che usavano il nome del ministro della Difesa Guido Crosetto per tentare raggiri milionari, è pronto a presentare denuncia sul tentativo sventato. Da quanto si è appreso, avrebbe ricevuto una telefonata con la voce camuffata del finto ministro, come era accaduto a Massimo Moratti, l’unica vittima che ha denunciato di aver pagato. 🔗secoloditalia.it

L'ipocrisia dei vip alla morte del papa, il lusso 'incosciente' di Gregoraci e gli altri gossip da leggere nel weekend; Clizia Incorvaia, lo sfogo social dopo la morte di Eleonora Giorgi; Quanta ipocrisia sulla scelta delle armi da fornire a Kiev; “Shannen Doherty non era pronta ad andarsene”: le parole del medico sugli ultimi giorni. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

La morte di Papa Francesco e l’ipocrisia dell’Italia mediatica: “ma è normale avere ancora 20 pagine di giornale dopo 4 giorni?” - L'Italia mediatica riempie ancora le pagine dei giornali su Papa Francesco, ma c'è chi si chiede che senso ha tutto ciò ... 🔗strettoweb.com

Via traditori e mercanti del tempio: avete abusato di tutto, anche della morte del Papa! - Le ultime parole di Papa Francesco, il giorno prima di morire, sono state per la pace e per il disarmo. Le parole più inascoltate e tradite da parte di chi si spertica nel potere ipocritamente negli e ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Con la morte del Papa, l’ipocrisia tocca il fondo. L’ultima idea: le manifestazioni sobrie del 25/4 - L’ultima idea è di Nello Musumeci che dichiara ” visti i 5 giorni di lutto nazionale” bisogna avere delle cerimonie “sobrie” proprio perché siamo in questo periodo. Che strano! Proprio nel periodo che ... 🔗ilfattoquotidiano.it