L’intera Linea Gotica in bicicletta Studenti nei luoghi della Resistenza

della liberazione”, che proprio in occasione dell’80° anniversario della liberazione, porterà 10 Studenti delle scuole superiori della provincia di Pesaro e Urbino a ripercorrere in bici L’intera Linea Gotica da Marina di Massa (Toscana) a Pesaro (Marche). Un’avventura in bicicletta alla scoperta dei luoghi della Resistenza e delle radici della Costituzione italiana promossa dall’Arci di Pesaro Urbino e dall’istituto tecnico e professionale “Bramante Genga” e sostenuto da Bcc Pesaro, T41b, Coop Villa Fastiggi, coop edile Dal.Pa e SPI Cgil Aurora Ghinelli e Giulio Foglietta del liceo artistico “Mengaroni”, Francesca Balloch e Valentina Zandri del liceo scientifico, musicale e coreutico “Marconi”, Katherine Scala a Andrea Foglietta del liceo classico “Mamiani”, Andrea Semprini dell’istituto agrario “Cecchi”, Carlo Franca dell’istituto alberghiero “Santa Marta”, Giovanni Rombaldoni e Giulio Patisso del liceo artistico “Scuola del libro” di Urbino saranno i protagonisti di questo progetto. Lanazione.it - L’intera Linea Gotica in bicicletta. Studenti nei luoghi della Resistenza Leggi su Lanazione.it Una sfida educativa e sportiva per non dimenticare. E’ questo l’obiettivo del progetto “Sulle ruoteliberazione”, che proprio in occasione dell’80° anniversarioliberazione, porterà 10delle scuole superioriprovincia di Pesaro e Urbino a ripercorrere in bicida Marina di Massa (Toscana) a Pesaro (Marche). Un’avventura inalla scoperta deie delle radiciCostituzione italiana promossa dall’Arci di Pesaro Urbino e dall’istituto tecnico e professionale “Bramante Genga” e sostenuto da Bcc Pesaro, T41b, Coop Villa Fastiggi, coop edile Dal.Pa e SPI Cgil Aurora Ghinelli e Giulio Foglietta del liceo artistico “Mengaroni”, Francesca Balloch e Valentina Zandri del liceo scientifico, musicale e coreutico “Marconi”, Katherine Scala a Andrea Foglietta del liceo classico “Mamiani”, Andrea Semprini dell’istituto agrario “Cecchi”, Carlo Franca dell’istituto alberghiero “Santa Marta”, Giovanni Rombaldoni e Giulio Patisso del liceo artistico “Scuola del libro” di Urbino saranno i protagonisti di questo progetto.

Quattrocento chilometri in bici lungo la Linea Gotica, dal Tirreno all’Adriatico, sulle tracce della Resistenza. Dieci studenti delle scuole superiori della provincia – Aurora Ghinelli e Giulio Foglietta del liceo artistico Mengaroni, Francesca Balloch e Valentina Zandri del liceo scientifico, musicale e coreutico Marconi, Katherine Scala del liceo classico Mamiani, Andrea Semprini dell’istituto agrario Cecchi, Carlo Franca dell’istituto alberghiero Santa Marta, Elio Lupo dell’istituto per ... 🔗ilrestodelcarlino.it

