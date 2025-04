L’Inter recupera pezzi contro la Roma Non ci sono più scuse

L’Inter sta recuperando i suoi pezzi pregiati in occasione della partita contro la Roma. Non ci sono scuse per Simone Inzaghi e i suoi, chiamati all’ennesimo tour de force con qualche pedina in più.SETTIMANA – Domenica alle ore 15 L’Inter giocherà contro la Roma allo stadio San Siro e avrà l’arduo compito di battere la squadra prima in classifica nel girone di ritorno di Serie A. I giallorossi non perdono dalla trasferta di Como a dicembre e sono una delle compagini più complicate da affrontare in questo momento. Non ci sono comunque scuse per Simone Inzaghi e i suoi, che hanno buttato al vento i jolly già con Bologna e Milan in Coppa Italia. L’ultima settimana è stata un incubo, due sconfitte e tanti rimpianti per le prestazioni scadenti fornite.Inter, due recuperi e il piano d’impiego!RECUPERI – L’infermeria regala però notizie positive in vista di Inter-Roma. Inter-news.it - L’Inter recupera pezzi contro la Roma! Non ci sono più scuse Leggi su Inter-news.it stando i suoipregiati in occasione della partitala. Non ciper Simone Inzaghi e i suoi, chiamati all’ennesimo tour de force con qualche pedina in più.SETTIMANA – Domenica alle ore 15giocheràlaallo stadio San Siro e avrà l’arduo compito di battere la squadra prima in classifica nel girone di ritorno di Serie A. I giallorossi non perdono dalla trasferta di Como a dicembre euna delle compagini più complicate da affrontare in questo momento. Non cicomunqueper Simone Inzaghi e i suoi, che hanno buttato al vento i jolly già con Bologna e Milan in Coppa Italia. L’ultima settimana è stata un incubo, due sconfitte e tanti rimpianti per le prestazioni scadenti fornite.Inter, due recuperi e il piano d’impiego!RECUPERI – L’infermeria regala però notizie positive in vista di Inter-

