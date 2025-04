L’Inter non fa un mercato vero da tre anni immaginate cos’avrebbe detto Conte Il Giornale

L'Inter non fa un mercato vero da tre anni, immaginate cos'avrebbe detto Conte (Il Giornale)È il giorno in cui la stampa interista prova a dire che quello delL'Inter è una sorta di miracolo, che non è affatto vero che ha due squadre e che in realtà non fa un mercato vero da tre anni.Lo scrive ad esempio Il Giornale con Gianni Visnadi:L'Inter non fa un mercato vero da tre anni. Chiedere a Inzaghi di alzare l'asticella degli obiettivi senza alzare quello della squadra è stato utopistico, l'ultimo mese – e come finirà – dirà anche se è stato un errore. Inzaghi non ha mai messo un aggettivo fuori posto, parlando del suo club. Altri avrebbero fatto diversamente. Pensiamo a Conte, se, per esempio, invece che Gudmundsson, come avrebbe voluto, dal Genoa gli avessero preso il nuovo portiere di riserva.

Una notte da dentro o fuori. L’Inter se la vedrà nuovamente con il Bayern Monaco nel ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma questo mercoledì 16 aprile alle ore 21. Nel match d’andata i nerazzurri hanno espugnato per 1-2 all’Allianz Arena. La gara di ritorno vedrà così la squadra di Simone Inzaghi avere a disposizione due risultati su tre per passare il turno. I bavaresi dovranno tentare l’assedio, cosa che per una ventina di minuti hanno fatto anche all’andata trovando ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Simone Inzaghi non ha più intenzione di fare alcun tipo di turnover in vista del prosieguo della stagione. A poche ore da Inter-Milan la sua probabile formazione è una sorpresa assoluta. SORPRESA – La sorpresa non sta nei cambi rispetto alla trasferta di Bologna, bensì nei giocatori confermati dalla partita di pochi giorni fa. Inter-Milan è la gara in programma oggi alle ore 21 ed è valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. 🔗inter-news.it

Bayern Inter è in corso, e ha visto i nerazzurri portarsi avanti in Baviera con una rete del suo capitano, Lautaro Martinez. L’argentino, però, desta qualche preoccupazione tra i tifosi. Vantaggio Inter dopo 38 minuti di gioco a Monaco contro il Bayern. La squadra di Simone Inzaghi partiva alla pari dei tedeschi, anche in virtù dei tanti infortuni chiave dei ragazzi di Kompany. Eppure anche tra i milanesi i problemi fisici non mancano, come ad esempio quelli di Dumfries e Dimarco. 🔗tvplay.it

L'Inter degli ingiocabili vittima di se stessa tra mercato e fiatone - Ascolta ora Là dove c'erano gl'ingiocabili ora c'è una squadra stanca, che ha perso il terzo derby di stagione e che rischia la beffa degli zero titoli in coda a una stagione in cui ha pensato di vinc ... 🔗msn.com

Inter, rivoluzione sul mercato: Sucic solo l’inizio, poi due attaccanti - Sulla lista un difensore e un’altra mezzala. Luis Henrique ha già dato il suo ok, tra i sogni c'è Nico Paz. In uscita Arnautovic, Asllani e Frattesi ... 🔗corrieredellosport.it

