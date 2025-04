L’Inter lo scarica ma resta in Italia scambio inatteso

Simone Inzaghi gli ha fatto spazio solo in quelle rare volte in cui il calendario si ingarbugliava, o quando serviva far tirare il fiato ai titolarissimi.

