L’Inter ha giocato 15mila minuti più del Napoli (Gazzetta)La Gazzetta dello Sport fa i conti della stanchezza. E conclude che L’Inter ha giocato 15mila minuti più del Napoli.Ecco cosa scrive il quotidiano, a firma Filippo Conticello:I numeri non mentono, soprattutto quando sono così squillanti: sommando il minutaggio di tutti i nerazzurri schierati nelle varie competizioni (sono 29, comprese le briciole per 4 Primavera e la meteora Palacios), si arriva a un totale di 50.417’ complessivi, mentre facendo lo stesso esercizio con la rosa del Napoli e i 27 giocatori schierati da Conte ci si ferma molto prima, a quota 35.640’. Quei 15 mila minuti circa di differenza sono una zavorra nella corsa scudetto, come pure quella forchetta di 15 partite che separa le due candidate al trono. I nerazzurri mercoledì combattevano la 51esima battaglia, tra Italia, Europa e pure Arabia. Ilnapolista.it - L’Inter ha giocato 15mila minuti più del Napoli (Gazzetta) Leggi su Ilnapolista.it hapiù del)Ladello Sport fa i conti della stanchezza. E conclude chehapiù del.Ecco cosa scrive il quotidiano, a firma Filippo Conticello:I numeri non mentono, soprattutto quando sono così squillanti: sommando il minutaggio di tutti i nerazzurri schierati nelle varie competizioni (sono 29, comprese le briciole per 4 Primavera e la meteora Palacios), si arriva a un totale di 50.417’ complessivi, mentre facendo lo stesso esercizio con la rosa dele i 27ri schierati da Conte ci si ferma molto prima, a quota 35.640’. Quei 15 milacirca di differenza sono una zavorra nella corsa scudetto, come pure quella forchetta di 15 partite che separa le due candidate al trono. I nerazzurri mercoledì combattevano la 51esima battaglia, tra Italia, Europa e pure Arabia.

