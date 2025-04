Linguaggio antiretorico La grammatica della misericordia

grammatica della misericordia. Una comunicazione credibile perché coerente: mai paternalistica, ma autenticamente paterna. Quotidiano.net - Linguaggio antiretorico. La grammatica della misericordia Leggi su Quotidiano.net Non servono parole per cambiare il mondo. A volte basta una mano che accarezza un detenuto, un corpo piegato sul dolore degli ultimi, un silenzio che si carica di senso. Papa Francesco non è stato il primo sul soglio di Pietro, ma l’ha occupato con la carne del pastore e la voce di un padre.Nessuna retorica e pochi orpelli fin dalla sua prima apparizione quando Bergoglio ha osservato la piazza e ha pronunciato parole semplici "buonanotte, buon riposo", con il tono quieto di chi entra in una stanza dove si è già accolti. Da quel momento, tutto in lui ha seguito la stessa traiettoria. I suoi movimenti sono stati misurati, mai rigidi. Le mani sempre visibili, lo sguardo diretto ma mai dominante. Francesco ha saputo parlare con la. Una comunicazione credibile perché coerente: mai paternalistica, ma autenticamente paterna.

