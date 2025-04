L inchiesta sulla fornitura di acqua alle Eolie archiviazione per tutti gli indagati Una liberazione personale e politica

Decreto di archiviazione per l'inchiesta che aveva coinvolto 44 persone accuse di frode in fornitura per l'acqua. La decisione del gip Giuseppe Caristia del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto su richiesta del procuratore della Repubblica Giuseppe Verzera. La vicenda riguardava la fornitura di acqua alle Eolie.

