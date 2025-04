Liliana Segre a Pesaro canta Bella Ciao per le celebrazioni del 25 Aprile

Liliana Segre, ha scelto Pesaro, città a cui è particolarmente affezionata, ha dichiarato lei stessa, e della quale è stata nominata cittadina onoraria. La senatrice, per la prima volta presente nel capoluogo marchigiano per le commemorazioni del 25 Aprile, è stata accolta al monumento della Residenza da centinaia di persone, tra cui molti giovani. "Coltivate la memoria, difendete i valori della Costituzione, il 25 Aprile è la vostra festa, il vostro punto di partenza", ha commentato la Senatrice, visibilmente emozionata, rivolgendosi alle nuove generazioni, mandando un pensiero anche alle guerre in corso, in Ucraina e in Palestina. Le celebrazioni si sono concluse con un forte appello alla pace e al cessate il fuoco, lanciato dalle "Donne in cammino per la pace".

