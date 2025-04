Ligue 1 il Psg sa anche perdere Prima sconfitta stagionale in campionato nell’anticipo contro il Nizza

Ligue 1, il Psg sa anche perdere! Prima sconfitta stagionale in campionato nell'anticipo contro il Nizza Resta del Nantes il record di imbattibilità del campionato francese, con il PSG che cade a sorpresa per 3-1 in casa contro il Nizza nell'anticipo della 31a giornata di Ligue 1. La formazione di Luis Enrique, fresca di qualificazione .

Risultati Ligue 1: Psg al match point per il titolo - Parigi 17 marzo 2025 - Il Paris Saint-Germain sarà campione di Francia per la quarta stagione consecutiva, l'undicesima in tredici anni. Manca ancora l'aritmetica, ma già nella prima gara dopo la pausa i parigini si giocheranno il primo match point per il trofeo. La squadra di Luis Enrique spegne le residue speranze di rimonta del Marsiglia vincendo con autorità lo scontro diretto del Parco dei Principi e con due punti nelle ultime 8 giornate riusciranno a ottenere il titolo. 🔗sport.quotidiano.net

Ligue 1, il PSG resta a +10 sul Marsiglia - Roma, 10 febbraio 2025 – La distanza tra Paris Saint-Germain e Olympique Marsiglia rimane invariata: i parigini superano agevolmente il Monaco al Parco dei Principi trascinati da un Dembélé formato super, Vitinha e Kvaratskhelia, mentre la squadra di De Zerbi si impone con un netto 2-0 sull'Angers e conserva la seconda posizione, a +6 sulla terza piazza. A seguito della sconfitta contro il PSG, il Monaco viene raggiunto in terza posizione dal Nizza, che fa il suo dovere contro il Lens. 🔗sport.quotidiano.net

Ligue 1: Psg sempre più campione, Marsiglia e Nizza ko nella lotta Champions - Parigi 10 marzo 2025 - Non è ancora il successo aritmetico, ma è chiaro che il titolo del massimo campionato in Francia tornerà tra le vie di Parigi. Il Psg non stecca la propria sfida in campionato, mentre Marisglia e Nizza sbattono rispettivamente contro Lens e Lione, riaccendendo sempre più la lotta alle spalle dei parigini per le posizioni da Champions League e non solo. In fondo alla graduatoria invece non si muove nulla con appena due squadre a fare punti tra le ultime sette in classifica. 🔗sport.quotidiano.net

