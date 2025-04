Liceo occupato 8 500 euro i danni La circolare del preside Gli studenti raccolgano i soldi entro il 10 maggio

danni del Liceo di Bologna occupato dal 31 marzo al 5 aprile sono a carico degli studenti e i soldi devono essere raccolti entro il 10 maggio. Lo scrive nero su bianco il dirigente scolastico in una circolare del 24 aprile rivolta a famiglie, studenti e personale scolastico.L'articolo Liceo occupato, 8.500 euro i danni. La circolare del preside: “Gli studenti raccolgano i soldi entro il 10 maggio” . Leggi su Orizzontescuola.it deldi Bolognadal 31 marzo al 5 aprile sono a carico deglie idevono essere raccoltiil 10. Lo scrive nero su bianco il dirigente scolastico in unadel 24 aprile rivolta a famiglie,e personale scolastico.L'articolo, 8.500. Ladel: “Gliil 10” .

