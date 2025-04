Libri agili e brevi per chi non ha tempo tempo di leggere ma così coinvolgenti da competere con una serie tv Per riportare tutti ai libri basta suggerire quelli giusti

tempo – e, si sa, i veri libri sono mattoni. Ancora, per chi legge solo letteratura con la “L” maiuscola. Carlotta Sanzogni fa la bookfluencer per loro: quelli che affrontano i libri con uno sguardo viziato dai pregiudizi. Paladina di un’idea di cultura democratica, accessibile e senza snobismi, non è solo la responsabile Social & PR di Libraccio ma anche una divoratrice onnivora di libri, convinta che «non esistano letture di serie b». Le sue attività, come le iniziative che ha organizzato per Libraccio, vanno in questa direzione, molto “pop”. Vedi alla voce Te Lo Leggo Negli Occhi: lo speed dating del libro, dove ognuno indossa un adesivo con il nome e il titolo del proprio libro preferito e si mette in gioco per conoscere persone affini. Iodonna.it - Libri agili e brevi per chi non ha tempo tempo di leggere, ma così coinvolgenti da competere con una serie tv. Per riportare tutti ai libri basta... suggerire quelli giusti Leggi su Iodonna.it Per chi storce il naso di fronte al successo dei romance lanciati da BookTok. Per chi non legge perché non ha– e, si sa, i verisono mattoni. Ancora, per chi legge solo letteratura con la “L” maiuscola. Carlotta Sanzogni fa la bookfluencer per loro:che affrontano icon uno sguardo viziato dai pregiudizi. Paladina di un’idea di cultura democratica, accessibile e senza snobismi, non è solo la responsabile Social & PR di Libraccio ma anche una divoratrice onnivora di, convinta che «non esistano letture dib». Le sue attività, come le iniziative che ha organizzato per Libraccio, vanno in questa direzione, molto “pop”. Vedi alla voce Te Lo Leggo Negli Occhi: lo speed dating del libro, dove ognuno indossa un adesivo con il nome e il titolo del proprio libro preferito e si mette in gioco per conoscere persone affini.

