Liberazione scritte sui muri a Pisa Gesto vergognoso che nulla ha a che fare con la memoria storica

Pisa Giulia Gambini, sul suo profilo Facebook, ha condiviso oggi 25 aprile alcune immagini scattate in diversi vicoli e alcune vie della città. Riportano scritte che sarebbero state apposte di recente, legate alle celebrazioni della Liberazione, al mondo. Pisatoday.it - Liberazione, scritte sui muri a Pisa: "Gesto vergognoso, che nulla ha a che fare con la memoria storica" Leggi su Pisatoday.it L'assessore al decoro urbano del Comune diGiulia Gambini, sul suo profilo Facebook, ha condiviso oggi 25 aprile alcune immagini scattate in diversi vicoli e alcune vie della città. Riportanoche sarebbero state apposte di recente, legate alle celebrazioni della, al mondo.

Su questo argomento da altre fonti

Vandali in azione a Japigia: scritte su muri e alberi nei giardini della bibilioteca Iurlo - "Eravamo abituati a vedere atti vandalici contro gli oggetti, giostrine e gli arredi urbani, ma stavolta siamo davvero al fondo. Ve la siete presi con un bellissimo albero, segnandolo con il vostro odio e la vostra mediocrità. Mi fate ribrezzo". Lo dichiara il consigliere comunale di Bari... 🔗baritoday.it

Scritte No Vax sui muri e sulle auto della Polizia in provincia di Pistoia: due indagati per imbrattamento - Due indagati per imbrattamento a Monsummano Terme: scritte NO VAX su muri e auto della Polizia. Sequestrati indumenti e dispositivi. 🔗notizie.virgilio.it

La mano dei vandali e la vernice rossa ricoprono di scritte 'no vax' i muri esterni del Campus - Grave atto vandalico al Campus universitario di Cesena, scritte no vax e messaggi deliranti in grande quantità hanno causato un brusco risveglio per gli studenti. "Uno scempio" ha commentato il sindaco Enzo Lattuca. Si vagliano le immagini delle telecamere di sorveglianza per individuare i... 🔗cesenatoday.it

Liberazione, scritte sui muri a Pisa: Gesto vergognoso, che nulla ha a che fare con la memoria storica; Mimma, una piccola grande donna; Lutto a Pisa: è morto Giorgio Vecchiani, storico presidente dell'Anpi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

25 aprile: rimosse scritte contro antifascismo nel Pisano - (ANSA) - PISA, 25 APR - Alcuni cartelli con scritte contro l'antifascismo sono stati appesi nella notte a Montopoli Valdarno, nel Pisano, ... 🔗notizie.tiscali.it

Scritte sui muri cittadini: 640 metri quadrati di superfici ripulite nel 2025 - Nel primo trimestre del 2025 sono stati 54 a Pisa gli interventi di rimozione delle scritte murarie vandaliche, con un totale di 640 metri quadrati di superfici ripulite (di cui 100 metri quadri di ... 🔗pisatoday.it

Scritte "no vax" sui muri, dodici indagati - Le scritte si muri erano apparse al fine di stigmatizzare la campagna vaccinale connessa all’emergenza Covid-19, dall’ottobre del 2021 sino al 2024, ai danni di sedi sindacali, banche, scuole, ... 🔗primachivasso.it